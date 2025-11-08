Serial "Lazarus" jest dostępny na platformie Prime Video.

Kto stoi za serialem?

Stworzony na zamówienie Amazona, sześcioodcinkowy serial "Lazarus" to adaptacja nienapisanej powieści Harlana Cobena, którą sam autor przerobił na scenariusz. W procesie twórczym pomagał mu stały współpracownik Daniel Brocklehurst ("Już mnie nie oszukasz", "Zostań przy mnie", "Porzucony"). Za kamerą poszczególnych odcinków stanęli z kolei Daniel O'Hara ("Zostań przy mnie", "Wiktoria", "Milczący świadek"), Nicole Volavka ("Zmowa", "Życie w Hollyoaks", "Lekarze") i Wayne Che Yip ("Fallout", "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy", "Koło Czasu").

Kto występuje w serialu?

Główne role grają Sam Claflin ("Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia", "Zanim się pojawiłeś", "Królewna Śnieżka i łowca") i Bill Nighy ("To właśnie miłość", "Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka", "Czas na miłość"), a partnerują im Eloise Little ("Theodosia", "Ojciec Brown", "Mroczne materie"), Ewan Horrocks ("Siedmiu królów musi umrzeć", "Domina", "Upadek królestwa"), David Fynn ("Here. Poza czasem", "Mauretańczyk", "Morderca z Pembroke"), Alexandra Roach ("Anna Karenina", "Testament młodości", "Żelazna Dama") oraz Kate Ashfield ("Wysyp żywych trupów", "Zakupy nocą", "Bez granic").

O czym jest serial?

"Lazarus" opowiada historię mężczyzny (Sam Claflin), który wraca do domu po samobójstwie ojca (Bill Nighy) i zaczyna doświadczać niepokojących, niewyjaśnialnych zdarzeń. Wkrótce zostaje uwikłany w serię nierozwiązanych spraw morderstw, próbując jednocześnie rozwikłać tajemnicę śmierci ojca oraz morderstwa swojej siostry sprzed 25 lat.

W Polsce serial jest hitem numer jeden, mimo że na portalu Rotten Tomatoes liczba pozytywnych ocen wynosi tylko 48 proc. Krytycy piszą o nieudanym połączeniu "Milczenia owiec" z "Szóstym zmysłem".