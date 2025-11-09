Wszystkie trzy odcinki serialu "Amsterdam Narcos" są dostępne od dziś, 9 listopada, w SkyShowtime.

O czym jest serial?

Od lat 70. aż po początek XXI wieku Amsterdam przeszedł drogę od liberalnej przystani kontrkultury do narkotykowej stolicy Europy, a Niderlandy zyskały w tym czasie etykietę narkopaństwa. Początkowa tolerancja handlu haszyszem przez holenderski rząd nieoczekiwanie otworzyła drzwi przestępczości zorganizowanej, a przemytnicy wykorzystali porty i liberalne podejście społeczeństwa, aby zbudować jeden z najbardziej dochodowych rynków narkotykowych na świecie.

Kto stoi za serialem?

Serial "Amsterdam Narcos" został wyreżyserowany przez Natashę Gaunt ("Czy mogę ci wyznać tajemnicę?"), a wyprodukowany przez Alessię Camoirano Bruges ("Ibiza Narcos") i Beyę Kabelu ("Four Kings").