"Sherlock" będzie emitowany od dziś, 8 listopada, na antenie BBC Brit.

O czym jest serial?

Sherlock Holmes zawsze był bardzo nowoczesnym mężczyzną – tylko świat się postarzał. Teraz wraca i jest taki, jaki być powinien – nerwowy, współczesny i niebezpieczny. Tak właśnie portretuje go Benedict Cumberbatch. Sherlock umie rozpoznać programistę po krawacie, a pilota samolotów po kciuku. Ma niezwykły, analityczny umysł i zabija nudę rozwiązując zagadki kryminalne. Kiedy na drodze Holemsa staje były żołnierz, John Watson, od razu widać, że trudno o dwa bardziej różniące się od siebie charaktery. Jednak intelekt Sherlocka w połączeniu z pragmatyzmem Watsona tworzą niezwykły sojusz. W poruszających, przerażających, pełnych akcji i widowiskowych filmach telewizyjnych Sherlock i John poruszają się w plątaninie wskazówek, pośród niebezpiecznych zabójców, by dotrzeć do prawdy.

Kto stoi za serialem?

W ekranizacji współtworzonej przez Stevena Moffata ("Doktor Who", "Przygody Tintina", "Drakula") i Marka Gatissa ("Doktor Who", "Poirot", "Randall i duch Hopkirka") w role głównych bohaterów wcielili się dwukrotnie nominowany do Oscara Benedict Cumberbatch ("Gra tajemnic", "Doktor Strange", "Psie pazury") oraz Martin Freeman ("Hobbit", "Czarna Pantera", "To właśnie miłość").

Wybitna adaptacja

"Sherlock" jest uznawany za jedną z najlepszych z licznych adaptacji klasycznego kryminału Arthura Conana Doyle'a. Na portalu iMDB serial ma średnią 9.0, na Filmwebie – 8.5 wśród użytkowników i 8.0 wśród krytyków. "Cumberbatch i Freeman – duet DOSKONAŁY!" – ocenia Julia Palmowska z portalu Pełna Sala, przyznając 9 gwiazdek na 10 ("Byłoby mocne 10, gdyby nie całkowicie zjechany IV sezon").