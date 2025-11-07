Filmy z Januszem Gajosem, które dziś, 7 listopada, zobaczymy na antenie telewizji Kino Polska, to "To ja, złodziej", "Żółty szalik" oraz "Kler".

Legenda kina

Janusz Gajos to legenda polskiego kina i teatru, aktor, który przez dziesięciolecia zbudował pozycję jednego z najważniejszych artystów w historii rodzimej kinematografii. W jego dorobku znajdziemy zarówno role komediowe, jak i dramatyczne, a każda z nich naznaczona jest wyjątkową precyzją i psychologiczną prawdą. Gajos potrafi jednocześnie wzruszać, prowokować i zmuszać do refleksji. Zawsze pozostając wiernym sztuce, która wymaga odwagi i autentyczności.

Reklama

"To ja, złodziej"

Wieczór z Januszem Gajosem otworzy film "To ja, złodziej" (godz. 20:00), w którym aktor wciela się w doświadczonego mechanika stającego się mentorem dla młodych buntowników. W tle rozbrzmiewa muzyka zespołu Dżem, a moralne niepokoje bohaterów współgrają z energią rockowego buntu i pytaniami o odpowiedzialność.

"Żółty szalik"

Reklama

Następnie zobaczymy "Żółty szalik" (godz. 22:05). Jest to kultowy film z cyklu "Święta polskie", w którym Gajos zagrał menedżera zmagającego się z uzależnieniem. Scenariusz Jerzego Pilcha i "Złoty Klakier" w Gdyni potwierdziły rangę tej roli jako jednej z najbardziej poruszających w karierze Gajosa

"Kler"

Wieczór zakończy film, który przeszedł do historii polskich kin i wywołał ogólnospołeczną debatę – "Kler" (godz. 23:30) Wojciecha Smarzowskiego. Gajos stworzył w nim pamiętną kreację arcybiskupa Mordowicza, surowego, wszechmocnego i pełnego wewnętrznych sprzeczności.