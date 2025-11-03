Serial "Kocham LA" zadebiutował dziś, 3 listopada, na platformie HBO Max, a o godz. 20:00 zostanie wyemitowany na kanale HBO. Serial będzie się składał z ośmiu odcinków, które będą pojawiać się w serwisie co tydzień. Finał produkcji przewidziany jest na 22 grudnia.

O czym jest serial?

Serial HBO Original "Kocham LA" opowiada o losach ambitnej grupy przyjaciół, która stawia czoła życiowym wyzwaniom i miłosnym rozterkom w Los Angeles.

Reklama

Kto występuje w serialu?

W obsadzie znaleźli się Rachel Sennott (Maia), Jordan Firstman (Charlie), Josh Hutcherson (Dylan), Odessa A'zion (Tallulah) i True Whitaker (Alani). W rolach gościnnych występują Leighton Meester, Moses Ingram, Lauren Holt, Elijah Wood, Quenlin Blackwell, Josh Brener, Tim Baltz, Froy Gutierrez i Colin Woodell.

Kto stoi za serialem?

Reklama

Serial "Kocham LA" został stworzony przez Rachel Sennott, która jest również producentką wykonawczą. Wśród producentów wykonawczych są także Emma Barrie, Aida Rodgers, Max Silvestri i Lorene Scafaria. Za kamerą stanęli z kolei Rachel Sennott, Lorene Scafaria, Bill Benz i Kevin Bray.