Już dziś, 31 października o godz. 21:00 w Zoom TV zobaczymy Muldera i Scully ch w filmie "Z archiwum X: Pokonać przyszłość", pełnometrażowej odsłonie jednego z najważniejszych seriali lat 90.

Kinowa wersja serialu

"Z archiwum X: Pokonać przyszłość" z 1998 roku to produkcja, która po raz pierwszy przeniosła Muldera i Scully z małego ekranu na kinową skalę. Film w reżyserii Roba Bowmana opowiada o agentach FBI, którzy trafiają na trop globalnego spisku, w którego centrum znajduje się nieznany wirus i tajemnicza substancja – legendarny "czarny olej". To pozaziemska forma życia, która potrafi infekować ludzi i przejmować nad nimi kontrolę. Od wybuchu bomby w Dallas po lodowe pustkowia Antarktydy bohaterowie mierzą się z tajnymi organizacjami i nieznanymi formami życia.

Reklama

180 milionów wpływów

Duchovny w roli Muldera urzeka ironią i subtelną melancholią, podczas gdy Anderson tworzy jedną z najmocniejszych kobiecych postaci końca lat 90. Ich relacja, balansująca między nauką a wiarą, rozumem a intuicją, to oś napędowa historii, która zyskała status kultowej. Film nie tylko odniósł ogromny sukces kasowy (ponad 180 mln dolarów wpływów na świecie), ale też zapisał się w historii kina jako przykład, jak z serialu telewizyjnego można stworzyć angażujące widowisko. "Z archiwum X: Pokonać przyszłość" stał się nie tylko hitem kinowym, ale także integralnym elementem serialowej opowieści.

Dla fanów i nie tylko

Zoom TV zaprasza na wyjątkowy wieczór z kultowym duetem agentów FBI, pełen emocji, spisków i pytań bez odpowiedzi. To doskonała okazja, by ponownie spotkać się z Mulderem i Scully lub po raz pierwszy zanurzyć się w świat, w którym nic nie jest takie, jakim się wydaje.