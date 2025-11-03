Kolejne dwa odcinki serialu "Mafia" pojawiły się dziś, 3 listopada, na kanale Viaplay Filmy i Seriale. Ostatnie dwa odcinki zostaną wyemitowane w następny poniedziałek. Kanał Viaplay Filmy i Seriale jest dostępny poprzez Prime Video Channels, Megogo, Canal + oraz Play.

O czym jest serial?

Serial "Mafia" śledzi losy mafii działającej w Szwecji w latach 90. Wojny jugosłowiańskich gangów przyczyniły się tu do rozwoju kryminalnego podziemia, a ich działalność finansowała umożliwiające przemyt papierosów władze w ojczyźnie i wspierała poszczególne strony konfliktu. Gdy ambitna policjantka Gunn Thörngren (Katia Winter) trafia na trop przemytników, zostaje zmuszona do walki nie tylko z hermetycznymi środowiskami przestępczymi, ale także z własnymi przełożonymi. Mimo że już co trzecia paczka papierosów w Szwecji pochodzi z przemytu, zdaje się, że nie rozumieją oni zagrożenia wynikającego z działalności przemytników. Gunn nie chce dać za wygraną, a brak budżetu na pełnowymiarowe śledztwo zmusza ją do podejmowania coraz bardziej ryzykownych działań, by złapać przestępców.

W samym sercu wydarzeń staje niewielki gracz – Serb Jakov (Peshang Rad), który przybył z Jugosławii do Szwecji, gdzie jego jedyny przyjaciel Goran kieruje grupą przestępczą szmuglującą papierosy z ojczyzny. Choć na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie wycofanego i małomównego, to w rzeczywistości jest świetnym obserwatorem, który doskonale zna reguły gry i wie, kiedy należy zachować zimną krew. W tym stawie pływają jednak grubsze ryby i choć dla sztokholmskiego ojca chrzestnego Valtera Sokola przemyt stanowi jedynie ułamek przychodów, Chorwat nie zamierza oddać Serbom tej części swojej działalności bez walki. Gdy Gunn namierza Jakova, ten jest jeszcze nic nieznaczącym pionkiem, jednak ich spotkanie będzie ważnym elementem w nadchodzącej wojnie, w której granice szwedzkiego podziemia zostaną wyznaczone na nowo.

Nieoczekiwane zwroty akcji

"Serial płynnie splata wątki politycznego dramatu z intensywną psychologiczną rozgrywką i nieoczekiwanymi zwrotami akcji. W tej historii testowi zostanie poddana wytrzymałość głównych bohaterów, którzy pokażą, jak wiele są w stanie poświęcić, by osiągnąć zamierzone cele. To również opowieść o mężczyźnie, który przysiągł sobie, że już nigdy nikt nie będzie mu mówił, co ma robić, i o cenie, jaką przyjdzie mu za to zapłacić. Obserwujemy, jak na przestrzeni dziewięciu lat poszczególni bohaterowie zmieniają się i coraz bardziej zderzają się z brutalną rzeczywistością. To opowieść o żądzy pieniądza, która przysłania nawet najboleśniejszą prawdę" – przekonuje Viaplay.

Prawdziwa historia mafii

Sześcioodcinkowa produkcja została napisana m.in. przez jednego z najpopularniejszych skandynawskich scenarzystów Stefana Thunberga ("Wallander"), który przyznaje, że "Mafia" jest częściowo inspirowana jego własnymi doświadczeniami.

Mój ojciec przybył do Szwecji w latach 60. i stał się częścią sztokholmskiego półświatka. Miał czterech synów – ja zostałem scenarzystą, a mój najstarszy brat zaczął napadać na banki. Postać Jakova, głównego bohatera, jest częściowo inspirowana moim ojcem. Dorastanie u boku taty przestępcy ukształtowało mnie – zarówno jako człowieka, jak i pisarza. Myślę, że właśnie to próbuję pokazać w tej historii – mówi Stefan Thunberg.

Kto stoi za serialem?

W serialu zobaczymy m.in. wspomnianych Katię Winter ("The Boys", "Dexter", "Sleepy Hollow") i Peshanga Rada ("Zanim umrzemy"), ale także Helenę af Sandeberg ("Ruchome piaski"), Dilan Gwyn ("Dracula: Historia nieznana", "Herezja"), Christiana Hillborga ("Most nad Sundem", "Szybki Cash"), Dragomira Mrsica ("Na skraju jutra", "Szybki Cash") oraz Jensa Hulténa ("Skyfall", "Mission: Impossible - Rogue Nation").

Reżyserią produkcji zajęli się Mani Maserrat Agah ("Młody Wallander") i Tomas Jonsgården ("Game of Thrones: Aftermath"). Za scenariusz odpowiada Axel Stjärne ("Szklana kopuła"), który współpracował ze Stefanem Thunbergiem ("Wallander") i Dennisem Magnussonem ("Wyspa skazańców", "Władcy chaosu").