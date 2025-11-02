Film "Miłość, szmaragd i krokodyl" pojawi się dziś, 2 listopada o godz. 20:00 na antenie Kino TV.

"Miłość, szmaragd i krokodyl" (1984)

Pierwszy z filmów w programie to kultowa produkcja Roberta Zemeckisa, która jeszcze przed jego słynnym "Powrotem do przyszłości" udowodniła, że kino przygodowe może być jednocześnie romantyczne i autoironiczne. Film z 1984 roku połączył w duecie Kathleen Turner i Michaela Douglasa, tworząc jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w historii kina. Ich wspólna energia sprawiła, że historia o pisarce przypadkowo wplątanej w pościg za legendarnym klejnotem w kolumbijskiej dżungli stała się światowym przebojem, zdobywając dwa Złote Globy. Zdjęcia realizowano w Meksyku, w wyjątkowo trudnych warunkach terenowych, a podczas scen akcji Turner faktycznie odniosła lekkie obrażenia, co tylko potwierdza, jak intensywny i fizyczny był to plan.

"Wojna państwa Rose" (1989)

Tydzień później, 9 listopada o godz. 20:00, Kino TV pokaże brawurową mieszankę czarnej komedii i dramatu obyczajowego. Douglas i Turner ponownie stają naprzeciw siebie, tym razem jako małżeństwo uwikłane w coraz bardziej absurdalną walkę o wspólny dom. Reżyser Danny DeVito stworzył błyskotliwą opowieść o współczesnych relacjach, pełną sarkazmu, napięcia i znakomitych dialogów. Film wciąż pozostaje jednym z najostrzejszych komentarzy o granicach miłości i egoizmu. Co ciekawe, historia państwa Rose wróciła właśnie na wielki ekran w nowej wersji. "Państwo Rose" z Olivią Colman i Benedictem Cumberbatchem potwierdza ponadczasowość tej opowieści.

"Klejnot Nilu" (1985)

Z kolei 16 listopada o godz. 20:00 stacja Kino TV przypomni "Klejnot Nilu", kontynuację filmu "Miłość, szmaragd i krokodyl". Choć produkcja powstawała w trudnych warunkach, a Turner długo wahała się przed powrotem na plan, efekt zachował świeżość oryginału. Film kręcono w egzotycznych plenerach Afryki Północnej,po raz kolejny łącząc humor z widowiskową akcją. Joan i Jack, teraz już doświadczeni poszukiwacze przygód, wyruszają w niebezpieczną podróż, by odnaleźć tajemniczy klejnot o niezwykłej mocy. Dynamiczne tempo, egzotyczne plenery i chemia między bohaterami sprawiają, że film wciąż przyciąga widzów. Towarzyszący mu przebój Billy'ego Oceana "When the Going Gets Tough, the Tough Get Going" stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów filmowych lat 80. i do dziś regularnie pojawia się na radiowych listach przebojów retro.

"Kokon" (1985)

Pod koniec miesiąca, 23 listopada o godz. 20:00, Kino TV zaprezentuje "Kokon" w reżyserii Rona Howarda. Jest to poruszająca opowieść o grupie seniorów, którzy przypadkiem odkrywają źródło niezwykłej energii ukryte w basenie. Produkcja, nagrodzona dwoma Oscarami, zachwyciła widzów nie tylko efektami specjalnymi, lecz także ciepłem i refleksją o tym, że młodość to stan ducha.

"Kokon: Powrót" (1988)

Cykl zamknie 30 listopada o godz. 20:00 "Kokon: Powrót", w którym bohaterowie wracają na Ziemię, by odwiedzić bliskich i zmierzyć się z decyzją, która odmieniła ich życie. Choć sequel ma bardziej melancholijny ton, zachowuje pogodę ducha i humor oryginału, stając się symbolicznym pożegnaniem z kinem lat 80.