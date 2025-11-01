"Zakręcony piątek 2" wszedł na ekrany światowych i polskich kin 8 sierpnia 2025 roku, po czym dwa miesiące później, w pierwszej połowie października, pojawił się w wypożyczalniach VOD, zaś już w listopadzie trafi na platformę opłacaną abonamentem!

Hit numer jeden

"Zakręcony piątek 2" już od 12 listopada będzie dostępny dla abonentów platformy Disney+.

Film wciąż robi na VOD prawdziwą furorę, mimo tradycyjnie już wysokich cen początkowych. Za wypożyczenie trzeba bowiem zapłacić minimum 48,99 zł (MEGOGO), przeważnie zaś 49,99 zł (Premiery CANAL+, Prime Video, Player), a nawet 54,99 zł (Rakuten TV). Mimo to "Zakręcony piątek 2" jest obecnie hitem numer jeden światowego streamingu.

W kinach komedia również sprzedała się świetnie. Przy budżecie rzędu 42 milionów dolarów przyniosła wpływy przekraczające 153 miliony dolarów – czyli niewiele mniej niż oryginalny film. Zebrała przy tym zaskakująco dobre recenzje, jak na sequel po latach, co przeważnie kojarzy się z tzw. odgrzewanymi kotletami. A jednak "Zakręcony piątek 2" w opiniotwórczym serwisie Rotten Tomatoes oceniło pozytywnie aż 88 proc. krytyków.

Niespodzianka od Disneya

W czerwcu ubiegłego roku Disney pokazał pierwsze zdjęcie zza kulis planu długo oczekiwanego filmu "Zakręcony piątek 2" z Jamie Lee Curtis i Lindsay Lohan w rolach głównych. Wtedy podano również, że premiera sequela kinowego hitu z 2003 roku odbędzie się 22 lata po premierze oryginalnej komedii, czyli w roku 2025.

"Colemanowie powrócą do kin w 2025 roku!" – podał Disney w mediach społecznościowych, udostępniając zdjęcie z Jamie Lee Curtis i Lindsay Lohan z planu zdjęciowego filmu.

O czym jest "Zakręcony piątek 2"?

Aktorki ponownie wcielają się w postaci Tess i jej córki Anny Coleman. Film w reżyserii Nishy Ganatry ("Na topie") opowiada historię dorosłej już Anny, która wychowuje własną córkę, a wkrótce po raz pierwszy ma zostać macochą. ​​Tess i Anna mają odkryć, że piorun może uderzyć dwa razy…

Oprócz Curtis i Lohan do swoich ról z 2003 roku powracają również Mark Harmon, Chad Michael Murray i Rosalind Chao.

Fenomen "Zakręconego piątku"

"Zakręcony piątek" ("Freaky Friday") to powieść Mary Rodgers z 1972 roku, opowiadająca historię matki i córki, które magicznie zamieniają się ciałami. Choć wersja z 2003 roku pozostaje najpopularniejszą i najbardziej dochodową (film zarobił na świecie 160 mln dolarów przy budżecie rzędu 20 milionów), książka była już wcześniej przenoszona na ekran dwukrotnie – w 1976 w filmie z Jodie Foster i Barbary Harris, a następnie w 1996 roku z Shelley Long i Gaby Hoffmann.

Ale to nie wszystko, bo w 2016 powstał również musical sceniczny, zaś a dwa lata później adaptowano go na wersję dla Disney Channel.

Aktorki o filmie

"Huffington Post" wskazywał, że zarówno Curtis, jak i Lohan już od dłuższego czasu mówiły w wywiadach o możliwości powstania "Zakręconego piątku 2".

Kiedy podróżowałam po świecie z filmem "Halloween. Finał", ludzie chcieli wiedzieć, czy będzie kolejny "Zakręcony piątek". Wtedy coś naprawdę poruszyło moją strunę. Po powrocie z trasy zadzwoniłam do przyjaciół z Disneya i powiedziałam: "Czuję, że ktoś chce nakręcić ten film"– mówiła Jamie Lee Curtis w rozmowie z "New York Timesem" w maju 2023.

Z kolei Lindsay Lohan w marcu 2024 potwierdziła w talk show Andy'ego Cohena, że trwają prace nad kontynuacją. Nie chcę mówić za dużo. Ale obie jesteśmy podekscytowane – stwierdziła Lohan w imieniu starszej koleżanki.

Sukces sequela sprawił, że niewykluczone jest powstanie części trzeciej.