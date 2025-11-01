Nowa adaptacja arcydzieła "Chłopi" zostanie pokazana premierowo już dziś, w sobotę, 1 listopada o godzinie 21:25 tylko w telewizji TVN.

Więcej niż adaptacja arcydzieła

"Chłopi" to nie tylko ekranizacja literackiego arcydzieła – to wizualna uczta, która łączy sztukę malarską z filmowym rozmachem. W gwiazdorskiej obsadzie, na tle zmieniających się pór roku i rytmu wiejskich prac, rozgrywa się poruszająca historia rodziny Borynów oraz pięknej, tajemniczej Jagny.

Symbol walki kobiet o niezależność

Film zachwyca nie tylko formą, ale i treścią. To opowieść o miłości, namiętności, zazdrości i społecznych mechanizmach, które w małej wspólnocie wyznaczają granice wolności. W świecie, gdzie tradycja i obyczaj są silniejsze niż jednostkowe pragnienia, każdy wybór niesie za sobą konsekwencje. Jagna, jako kobieta wykraczająca poza schematy, staje się symbolem walki o niezależność i ofiarą społecznego ostracyzmu.

Refleksja nad cyklem życia i wspólnotą

"Chłopi" to także refleksja nad cyklem życia, naturą ludzkich relacji i siłą wspólnoty, która potrafi jednocześnie chronić i niszczyć. Film, choć osadzony w realiach XIX-wiecznej wsi, porusza tematy wciąż aktualne – od roli kobiet po mechanizmy wykluczenia.

Kto stoi za niezwykłym filmem?

"Chłopi" to animacja malarską w reżyserii DK i Hugh Welchmanów. Para ma już na swoim koncie słynnego "Twojego Vincenta", który przyniósł im Europejską Nagrodę Filmową i nominacje do Złotego Globu i Oscara. Za produkcję "Chłopów" odpowiada BreakThru Films. "Twój Vincent", poprzednia produkcja studia, zarobił ponad 42 miliony dolarów od premiery kinowej, co czyni go jedną z najbardziej udanych animacji wszech czasów dla dorosłych widzów. Po premierze obrazy z filmu objechały świat na specjalnej wystawie.

Autorami zdjęć do "Chłopów" są Radosław Ładczuk, Kamil Polak i Szymon Kuriata, kostiumy przygotowała Katarzyna Lewińska, a scenografię – Elwira Pluta. Szefem animacji malarskiej jest Piotr Dominiak, za postprodukcję odpowiadają Łukasz Mackiewicz i Michał Janicki. Za muzykę odpowiadają Łukasz L.U.C. Rostkowski & Rebel Babel Orchestras (Laboratorium Pieśni, Julia Wieniawa, Tęgie Chłopy, Sutari, Szymon Lipiński), a za dźwięk – Michał Jankowski.

W gwiazdorskiej obsadzie, złożonej z ról wykorzystanych w animacji, znaleźli się Kamila Urzędowska jako Jagna, Robert Gulaczyk, Mirosław Baka, Sonia Mietielica, Ewa Kasprzyk, Cezary Łukaszewicz, Małgorzata Kożuchowska, Sonia Bohosiewicz, Dorota Stalińska, Andrzej Konopka, Mateusz Rusin, Maciej Musiał i Julia Wieniawa.