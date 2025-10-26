Serial "Rozważna i romantyczna" pojawi się na antenie BBC First od niedzieli, 26 października o godz. 17:50, a powtórki będą emitowane w kolejne niedziele około godz. 11:40. Produkcję można również oglądać w całości w serwisie BBC Player.

"Rozważna i romantyczna"

Serial BBC "Rozważna i romantyczna" z 2008 roku uznawany jest za najlepszą adaptację klasycznej powieści, lepszą nawet niż słynna, nagrodzona Oscarem wersja filmowa z Emmą Thompson i Hugh Grantem. Nowe życie w dzieło Jane Austen tchnął słynny scenarzysta Andrew Davies znany z adaptacji dzieł literatury angielskiej (m.in. "Dziennik Bridget Jones").

W serialu uczuciowa i impulsywna Marianna Dashwood (Charity Wakefield) zakochuje się od pierwszego wejrzenia w szarmanckim, lecz nieodpowiednim dla niej Johnie Willoughby (Dominic Cooper). Lekceważy ostrzeżenia starszej siostry. Tymczasem opanowana i żyjąca w świecie konwenansów Elinor (Hattie Morahan) nawet przed najbliższymi próbuje ukryć swój zawód miłosny. Jak znaleźć prawdziwą miłość w świecie rządzonym przez pozycję społeczną i majątek? Obie siostry muszą wynieść ze swoich bolesnych doświadczeń cenną naukę – w życiu nie można być jedynie rozważnym lub romantycznym, należy połączyć te dwie cechy.

"Emma"

W listopadowej odsłonie pasma "Cały świat Jane Austen" pojawi się zabawna, błyskotliwa i lekka adaptacja komediowego arcydzieła pisarki – "Emma" (2009). Jest to historia miłosna o młodej kobiecie tak skupionej na aranżowaniu życia miłosnego innych, że nie dostrzega tego, co dzieje się przed jej własnymi oczami. Odtwórczyni głównej roli, Romola Garai, zdobyła nominację do Złotego Globu, za swoją kreację w tym serialu.

W serialu piękna, bystra oraz dobrze sytuowana Emma Woodhouse uważa się za świetną swatkę. Jest przekonana, że to dzięki niej siostra oraz guwernantka wyszły za świetne partie. Pewna swojego talentu rozpoczyna ryzykowną grę. Przekonuje swoją nową przyjaciółkę, młodą i urodziwą, choć gorzej sytuowaną Harriet, by odrzuciła korzystną propozycję ożenku z miejscowym rolnikiem na rzecz eleganckiego pana Eltona. Tak rozpoczyna się historia, w której wystawione na próbę zostają przekonania Emmy.

Serial "Emma" będzie emitowany od niedzieli, 16 listopada o godz. 17:50 w BBC First, a powtórki będą emitowane w kolejne niedziele około godz. 11:40. Produkcję można również oglądać w całości w serwisie BBC Player.

"Duma i uprzedzenie"

Cykl zakończy emisja kultowej serialowej adaptacji powieści "Duma i uprzedzenie" (1995) z ikonicznymi już rolami Colina Firtha i Jennifer Ehle, uhonorowanej za swoją kreację w tej produkcji nagrodą BAFTA. Wielokrotnie nagradzana adaptacja z 1995 roku została wyreżyserowana przez Andrew Daviesa i zrealizowana z rozmachem w pałacach i rezydencjach starej Anglii. Klasyczna regencyjna opowieść Jane Austen pulsuje energią – błyskotliwa i pełna życia Elizabeth Bennet oczarowuje wyniosłego i spiętego pana Darcy’ego na tle sielankowych krajobrazów, sal balowych małych miasteczek i angielskich posiadłości. Dzięki znakomitej ekipie produkcyjnej i obsadzie złożonej ze znakomitych brytyjskich aktorek i aktorów – w tym Colina Firtha, Jennifer Ehle, ale także Julii Sawalhy, Alison Steadman, Crispina Bonham-Cartera, Emilii Fox i wielu innych – ta stylowa, dowcipna i pełna pasji adaptacja to pozycja obowiązkowa dla wszystkich fanów Jane Austen.

Serial "Duma i uprzedzenia" startuje w niedzielę, 14 grudnia w BBC First o godz. 17:50, a powtórki będą emitowane w kolejne niedziele około godz. 11:40. Produkcję można również oglądać w całości w serwisie BBC Player.

"Jane Austen: Narodziny geniuszu"

W dniu 250. urodzin Jane Austen – 16 grudnia o godz. 22:00 w BBC Lifestyle fani pisarki będą mogli obejrzeć nową trzyczęściową produkcję poświęconą autorce pt. "Jane Austen: Narodziny geniuszu" ("Jane Austen: Rise of a Genius").

"Jane Austen: Narodziny geniuszu" to trzyczęściowy serial dokumentalny z elementami fabularyzowanymi, który odkrywa nieznane oblicze jednej z najbardziej cenionych autorek literatury światowej. Poprzez inscenizacje, komentarze ekspertów, wśród których znaleźli się m.in. Helen Fielding, Ken Loach czy Kate Atkinson, i osobiste opowieści zaproszonych gości, serial ukazuje buntowniczą naturę Austen, jej determinację oraz błyskotliwość, które pozwoliły jej stworzyć dzieła ponadczasowe. To opowieść o kobiecie, która wbrew konwenansom epoki, odnalazła własny głos i na zawsze zmieniła oblicze literatury.

Serial ukazuje życie Jane Austen w kontekście burzliwych wydarzeń historycznych – rewolucji, wojen i społecznych nierówności, które towarzyszyły jej twórczości. W czasach, gdy rola kobiet była ściśle ograniczona, Austen zdołała przebić się i publikować swoje powieści, odrzucając konwencjonalne wybory życiowe i tworząc literaturę pełną ironii, humoru i trafnych obserwacji społecznych. Produkcja przedstawia również ponadczasowy wpływ twórczości Austen na kolejne pokolenia czytelników.