Maciej Karpiński urodził się 21 listopada 1950 r. w Warszawie.

Krytyk filmowy i wykładowca

Był absolwentem historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim (1974). Debiutował w 1969 r. tekstami satyrycznymi w programie Teatru STS, z którym współpracował także w latach następnych. Jako krytyk związany był z wieloma czasopismami. W latach 80. przebywał w USA pracując jako wykładowca na kilku uniwersytetach. W 1987 r. powrócił do Polski. W latach 1989-1994 był wiceprezesem Stowarzyszenia Filmowców Polskich. W latach 2013-2022 był przewodniczącym Koła Scenarzystów Stowarzyszenia. W 1989 r. objął funkcję kierownika literackiego Studia Filmowego "Perspektywa". W 1991 r. został wykładowcą Studium Scenariuszowego PWSFTviT w Łodzi.

Założyciel Gildii Polskich Scenarzystów Filmowych

Karpiński był założycielem i prezesem zarządu Gildii Polskich Scenarzystów Filmowych oraz wieloletnim (do roku 2005) dyrektor Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W latach 2005-2010 pełnił funkcję pełnomocnika Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej d/s międzynarodowych. Od 2015 r. był członkiem zarządu Europejskiej Federacji Scenarzystów, a od 2019 r. wiceprezydentem tej organizacji, zasiadał w Polskiej Akademii Filmowej i Europejskiej Akademii Filmowej.

Scenarzysta "Kobiety samotnej" i "Różyczki"

Maciej Karpiński był autorem wielu scenariuszy filmowych, m.in.: "Długa noc poślubna" (1976), "Kobieta samotna" (1981), "Pierścionek z orłem w koronie" (1992), "Różyczka" (2010). Był również autorem wielu książek, m.in. "Życie i śmierć na Broadwayu. Szkice o współczesnym teatrze amerykańskim", "Teatr Andrzeja Wajdy", "Niedoskonałe odbicie. O sztuce scenariusza filmowego dla scenarzystów, dla przyszłych scenarzystów i dla wszystkich, którzy kochają kino".