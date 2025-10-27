Horror "Syn przeznaczenia" pojawi się w polskich kinach 28 listopada.

O czym jest film?

"Hipnotyzująca, mroczna i kontrowersyjna opowieść, jakiej jeszcze nie widzieliście" – reklamuje film dystrybutor, firma Kino Świat. Inspirowany apokryficzną Ewangelią Tomasza film "Syn przeznaczenia" to horror, który balansuje na granicy sacrum i profanum.

Akcja rozgrywa się w rzymskim Egipcie, w czasach prześladowań i niepokoju. Pewna rodzina ukrywa się przed światem. Chłopiec (Noah Jupe) dorasta w cieniu tajemniczego Cieśli (Nicolas Cage), którego tożsamość i intencje zaczynają budzić w nim coraz większe wątpliwości. Gdy w jego życiu pojawia się inne dziecko – zwiastun prawdy lub chaosu – Chłopiec zaczyna odkrywać w sobie nadprzyrodzone moce, które mogą zmienić losy świata.

Kto występuje w filmie?

W rolach głównych wystąpili Nicolas Cage ("Kod zła", "Zostawić Las Vegas", "Con Air - lot skazańców", "Twierdza") – postać absolutnie wyjątkowa w świecie kina – oraz FKA twigs ("Słodziak") – artystka muzyczna łącząca z powodzeniem różne dziedziny sztuki. Towarzyszą im Noah Jupe ("Ciche miejsce", "Słodziak"), Souheila Yacoub ("Climax") i Isla Johnston ("Gambit królowej").

Kto stoi za filmem?

Horror "Syn przeznaczenia" wyreżyserował według własnego scenariusza Lotfy Nathan ("Harka").