Netflix potwierdził, że zaraz po 4. sezonie powstanie 5. – i będzie to ostatni rozdział w historii serialowego Geralta. Obie części stanowią adaptację kolejnych książek Andrzeja Sapkowskiego z sagi o Wiedźminie – "Chrztu ognia", "Wieży Jaskółki" i "Pani Jeziora".

"Wiedźmin". Co się wydarzy w 4. sezonie?

Wiadomo już, że po przełomowych dla Kontynentu wydarzeniach, kończących trzeci sezon produkcji, nowa część serii śledzi losy Geralta, Yennefer i Ciri, którzy będąc z dala od siebie, muszą przemierzyć spustoszony wojną Kontynent i zmierzyć się z jego licznymi demonami. Jeśli uda im się zjednoczyć i pokierować grupami odmieńców, wśród których się znaleźli, mają szansę przetrwać chrzest ognia i ponownie się odnaleźć.

Reklama

"Wiedźmin". Nowa-stara obsada 4. sezonu

W nowym sezonie Henry'ego Cavilla w roli Geralta z Rivii zastąpił Liam Hemsworth, zaś w pozostałych rolach występują Anya Chalotra (Yennefer z Vengerbergu), Freya Allan (księżniczka Cintry), Joey Batey (Jaskier), Laurence Fishburne (Regis), Eamon Farren (Cahir), Anna Shaffer (Triss Merigold), Mimî M Khayisa (Fringilla), Cassie Clare (Filippa), Mahesh Jadu (Vilgefortz), Meng'er Zhang (Milva), Graham McTavish (Dijkstra), Royce Pierreson (Istredd), Mecia Simson (Francesca), Sharlto Copley (Leo Bonhart), Danny Woodburn (Zoltan), Jeremy Crawford (Yarpen), Bart Edwards (Emhyr), Hugh Skinner (Radowid), James Purefoy (Skellen), Christelle Elwin (Mistle), Fabian McCallum (Kayleigh), Juliette Alexandra (Reef), Ben Radcliffe (Giselher), Connor Crawford (Asse), Aggy K. Adams (Iskra), Linden Porco (Percival Schuttenbach), Therica Wilson-Read (Sabrina), Rochelle Rose (Margarita) i Safiyya Ingar (Keira).

"Wiedźmin". Kto stoi za 4. sezonem?

Reklama

Showrunnerką, główną scenarzystką i producentką wykonawcza pozostaje Lauren Schmidt Hissrich. Wśród scenarzystów są także Tania Lotia, Rae Benjamin, Troy Dangerfield, Matthew D'Ambrosio, Javier Grillo-Marxuach, Clare Higgins i Mike Ostrowski. Za kamerą stanęli Sergio Mimica-Gezzan, Tricia Brock, Alex Garcia Lopez i Jeremy Webb. Wśród producentów wykonawczych znaleźli się natomiast Steve Gaub, Mike Ostrowski, Javier Grillo-Marxuach, Platige Films (Tomek Bagiński i Jarek Sawko) oraz Hivemind Content (Jason Brown i Sean Daniel).