Ośmioodcinkowy drugi sezon serialu "Łowczynie" ("The Buccaneers") zadebiutował na Apple TV+ w środę, 18 czerwca 2025 roku, zaś finałowy odcinek ósmy pojawił się 6 sierpnia.

Decyzja w sprawie trzeciego sezonu

W październiku Apple TV+ oficjalnie potwierdziło zamówienie trzeciego sezonu uznanego serialu "Łowczynie", inspirowanego niedokończoną powieścią laureatki Nagrody Pulitzera, Edith Wharton. Od premiery serial został okrzyknięty "wystawnym i jednocześnie nowoczesnym dramatem kostiumowym, z dynamiczną, pełną zwrotów akcją", a także "feministyczną, pełną lekkości opowieścią" z "doskonałą obsadą".

Reklama

Cieszymy się bardzo, że po raz trzeci możemy zawiązać gorsety, założyć suknie balowe i znów pędzić bez tchu po klifach Tintagel, by zobaczyć, jakie namiętne przygody czekają nasze ukochane Łowczynie – mówi twórczyni serialu, Katherine Jakeways. Ogromne podziękowania dla Apple TV+ oraz dla wszystkich oddanych widzów, którzy pokochali ten serial tak bardzo, jak my.

Kto występuje w drugim sezonie?

Reklama

W drugim sezonie ponownie pojawiają się uwielbiane Łowczynie: Kristine Frøseth jako Nan St. George, Alishę Boe jako Conchitę Closson, Aubri Ibrag jako Lizzy Elmsworth, Josie Totah jako Mabel Elmsworth oraz Imogen Waterhouse jako Jinny St. George.

Nominowana do nagrody Emmy Christina Hendricks wciela się w rolę pani St. George, a Mia Threapleton gra Honorię Marable. W obsadzie znaleźli się także Guy Remmers jako Theo, książę Tintagel, Matthew Broome jako Guy Thwarte, Josh Dylan jako lord Richard Marable oraz Barney Fishwick jako lord James Seadown.

Do zespołu dołączyły także nowe gwiazdy serialu: Leighton Meester jako Nell, Greg Wise jako Reede Robinson, Jacob Ifan jako Hector Robinson, Grace Ambrose jako Paloma Ballardino i Maria Almeida jako Cora Merrigan.

O czym opowiada drugi sezon?

W pierwszym sezonie serialu "Łowczynie" grupa beztroskich młodych Amerykanek wtargnęła do londyńskiego świata lat 70. XIX wieku, wywołując zamieszanie i zderzenie kultur angielsko-amerykańskich. Teraz, w drugim sezonie, nie są już tylko "przejazdem" – Anglia stała się ich domem. Nan jest księżną Tintagel, najbardziej wpływową kobietą w kraju. Conchita to Lady Brightlingsea, bohaterka dla młodych amerykańskich dziedziczek. A Jinny trafia na okładki gazet, poszukiwana za porwanie swojego nienarodzonego dziecka. Wszystkie bohaterki muszą dorosnąć i walczyć o to, by ich głos był słyszany, zmagając się z miłością, pożądaniem, zazdrością, narodzinami i śmiercią – tematami uniwersalnymi dla kobiet w każdym wieku, bez względu na epokę. "Ostatnim razem zasmakowaliśmy Anglii. Tym razem czeka nas prawdziwa uczta" – zapowiadał dystrybutor.

Kim była Edith Wharton?

Autorka niedokończonej powieści, na bazie której powstał serial, Edith Wharton, przyszła na świat 24 stycznia 1862 w Nowym Jorku, a zmarła 11 sierpnia 1937 nieopodal Paryża. Była pierwsza kobietą, która zdobyła Nagrodę Pulitzera. Wielokrotnie nominowano ją także do Nagrody Nobla.

Była bardzo płodną autorką, przez niecałe cztery dekady twórczości wypuściła kilkadziesiąt książek. Szczególnym powodzeniem wśród filmowców twórczość Wharton cieszyła się w latach 90., kiedy to powstały cenione adaptacje "Wiek niewinności" w reżyserii Martina Scorsesego, "Ethana Frome'a" Johna Maddena oraz "Świata zabawy" Terence'a Daviesa.

Za adaptacją "Łowczyń" stoi Katherine Jakeways.

Drugi sezon lepszy?

Pierwszy sezon serialu spotkał się z przychylnością krytyków – na portalu RottenTomatoes na plus oceniło go 76 proc. z nich. Drugi sezon był na początku oceniany jeszcze lepiej – pozytywne recenzje po premierze pierwszego odcinka stanowiły aż 80 proc. Jednak po emisji odcinka drugiego ta liczba spadła do 71 proc. Nie znaczy to bynajmniej, że jakoś serialu się pogorszyła – recenzji przybywa, sytuacja jest dynamiczna i do końca sezonu jeszcze wiele może się zmienić. A nawet jeśli nie, to ponad 70 proc. przychylnych opinii nie stanowi przecież żadnej ujmy, wręcz przeciwnie.

"Serial wciąż zachwyca. Zapierające dech w piersiach krajobrazy, wystawne kostiumy, szczególnie na olśniewającym przyjęciu inspirowanym Snem nocy letniej, oraz ścieżka dźwiękowa pełna anachronicznych popowych hitów sprawiają, że serial urzeka wizualnie i muzycznie" – czytamy w "Paste Magazine".

"To nadal nieprzewidywalny serial, którego oglądanie daje dużo frajdy, nawet jeśli wyrywasz sobie włosy z głowy, myśląc o wyborach tych młodych, często lekkomyślnych bohaterek" – pisze AV Club.

"W drugim sezonie bohaterki dorastają i przekraczają własne granice w dużo mroczniejszych odcinkach niż w sezonie pierwszym" – zauważa Screen Rant.

Travel Noire pisze z kolei, że "Łowczynie" "to nie tylko kostiumowy dramat – to wyrafinowana opowieść o skandalicznych sekretach, wirujących sukniach i przepychu".

Z kolei wśród widzów serial cieszy się niesłabnącym uwielbieniem – na RT na plus ocenia go aż 88 proc.