"Rycerz Siedmiu Królestw" zadebiutuje w serwisie HBO Max już 19 stycznia 2026 roku. Produkcja składa się z sześciu odcinków, które będą pokazywane na platformie co tydzień.

O czym jest serial?

Sto lat przed wydarzeniami z "Gry o tron" dwóch nietypowych bohaterów wędruje po Westeros... Młody, naiwny, ale odważny rycerz, ser Duncan Wysoki (Peter Claffey) i jego młody giermek, Jajo (Dexter Sol Ansell). Akcja serialu rozgrywa się w czasach, gdy ród Targaryenów wciąż zasiada na Żelaznym Tronie, a pamięć o ostatnim smoku jest wciąż żywa. Dwójkę niezwykłych przyjaciół czekają niebezpieczne wyzwania. Na ich drodze pojawią się także zaskakujący i często potężni wrogowie.

Kto występuje w serialu?

W obsadzie znaleźli się wspomniani Peter Claffey jako Ser Duncan Wysoki i Dexter Sol Ansell jako Jajo, a także Daniel Ings jako Ser Lyonel Baratheon, Bertie Carvel w roli Baelora Targaryena, Danny Webb jako Ser Arlan of Pennytree, Sam Spruell jako Maekar Targaryen, Shaun Thomas jako Raymun Fossoway, Finn Bennett jako Aerion Targaryen, Edward Ashley jako Ser Steffon Fossoway, Tanzyn Crawford jako Tanselle, Henry Ashton jako Daeron Targaryen, Youssef Kerkour jako Steely Pate, Tom Vaughan-Lawlor jako Plummer oraz Daniel Monks jako Ser Manfred Dondarrion.

Kto stoi za serialem?

Współtwórcą i producentem wykonawczym serialu jest George R. R. Martin. Ira Parker jest współtwórcą, showrunnerem i producentem wykonawczym serii. Pozostali producenci wykonawczy to Sarah Bradshaw, Owen Harris, Ryan Condal oraz Vince Gerardis. Za reżyserię odpowiadają z kolei Owen Harris oraz Sarah Adina Smith.

Wierna adaptacja

Fani są zachwyceni zwiastunem i wierzą, że serial dorówna, o ile nie okaże się lepszy niż kultowa już "Gra o tron". "Wspaniale się zapowiada! Już widzę po samych dialogach, że będzie to miało naprawdę dużo wspólnego z oryginałem. No i Jajo przeuroczy... dokładnie taki jak w książce. Nie mogę się doczekać!"; "Zapowiada się w końcu na wierną adaptację wysokiej jakości"; "Coś tu nie gra, za duże podobieństwo do książki. To pułapka"; "Ale będzie genialny serial!" – to tylko niektóre z wielu entuzjastycznych komentarzy polskich fanów pod zwiastunem w serwisie YouTube.