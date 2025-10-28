Serial "Wszystko dozwolone" ("All's Fair") zadebiutuje na platformie Disney+ we wtorek, 4 listopada. W dniu premiery dostępne będą trzy odcinki, a następne będą pojawiać się w serwisie co tydzień.

O czym jest serial?

Grupa prawniczek specjalizujących się w rozwodach opuszcza prestiżową, zdominowaną przez mężczyzn kancelarię, by stworzyć własną, niezależną praktykę – miejsce, gdzie prym wiodą kobiety. Ambitne, pewne siebie i niezwykle bystre, obcują w świecie, w którym pieniądze, władza i miłość zmieniają się w niebezpieczną grę o wysoką stawkę. Codziennie mierzą się z dramatami, zdradami i sekretami, które mogą zniszczyć kariery i małżeństwa. Prawniczki z odwagą i bezkompromisowością nie tylko wchodzą do skomplikowanej gry, lecz tworzą jej własne zasady.

Kto występuje w serialu?

"Wszystko dozwolone" może się poszczycić prawdziwie gwiazdorską obsadą. W rolach głównych występują Kim Kardashian ("American Horror Story", "Zakazane pragnienia", "Ponad falą"), Naomi Watts ("Mulholland Drive", "King Kong", "Niemożliwe"), Niecy Nash-Betts ("Makabreska", "Zgadnij kto", "Pazury"), Teyana Taylor ("Jedna bitwa po drugiej", "Tysiąc i jeden", "Ostatnia kropla"), Matthew Noszka ("Naznaczeni", "Bez urazy", "Doskonały rewanż") oraz Sarah Paulson ("Zniewolony. 12 Years a Slave", "Biegnij!", "American Horror Story") i Glenn Close ("Fatalne zauroczenie", "Żona", "Niebezpieczne związki").

Serial "Wszystko dozwolone" został wyprodukowany przez 20th Television we współpracy z Ryan Murphy Television. Ryan Murphy jest współautorem scenariusza, reżyserem i producentem wykonawczym, a w gronie współscenarzystów i producentów wykonawczych znaleźli się także Jon Robin Baitz, Joe Baken, Jamie Pachino, Lyn Greene i Richard Levine. Kim Kardashian, Glenn Close, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts i Sarah Paulson łączą występy w serialu z rolą producentek wykonawczych, a reżyserem i producentem wykonawczym jest Anthony Hemingway. Funkcję producentów wykonawczych pełnią również Kris Jenner, Alexis Martin Woodall, Eric Kovtun, Scott Robertson i Nissa Diederich.