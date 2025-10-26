Premiera piątego sezonu "The Office PL" została zaplanowana na 14 listopada 2025 roku.

"Jesteśmy bardzo polscy"

Jestem bardzo podekscytowany, że oddajemy w ręce widzów już 5 (!) sezon serialu, który na naszych oczach staje się w Polsce kultowy. Z "The Office" jest jak z niekończącą się opowieścią – im dłużej trwa, tym paradoksalnie bardziej chcemy, żeby trwała. Ale tak działa jej struktura – każdy kolejny sezon otwiera przed nami nowe rozdziały z życia bohaterów, dodając kontekstu do tego, co o nich wiedzieliśmy. No i w tym wszystkim jesteśmy bardzo polscy i aktualni – dlatego odcinki śmieszą, jednocześnie kręcąc się wokół tematów, które nas poruszają i elektryzują – mówi Maciej Bochniak, reżyser serialu.

Reklama

"Zrobiliśmy najlepszy sezon"

Mam wrażenie, że zrobiliśmy najlepszy sezon do tej pory. Zdrowy Darek może być sobą na 200 procent, Michał rzuca randki, więc wiadomo, że zwiastuje to katastrofę, Seba w końcu nagra rapowy kawałek, a co z Asią i Adamem? To już musicie sami zobaczyć – wyznaje Łukasz Sychowicz, główny scenarzysta.

"Wieszczono nam katastrofę"

Reklama

Kiedy ogłoszono, że powstaje polska wersja "The Office" wieszczono nam, lekko mówiąc, katastrofę. Minęło kilka lat, a my ogłaszamy piąty sezon "The Office PL", niezła przejażdżka. Co więcej, serial zyskał tylu fanów i zbiera tak pozytywne recenzje, że poprzeczka zawieszona jest obecnie bardzo wysoko. Z tą świadomością – czołem pracy, ruchy, ruchy, ruchy, zamykamy się na najbliższe pół roku w konferencyjnej i nie wychodzimy, dopóki Siedlce nie będą z nas znowu dumne – mówił w lipcu, tuż po zakończeniu zdjęć do najnowszego sezonu, Łukasz Sychowicz, szef teamu scenariuszowego.

"Polska komedia wraca do łask"

Cieszymy się, że m.in. dzięki naszemu "The Office PL" czy "Emigracji XD" polska komedia wraca do łask. Widzimy trend na rynku, który pokazuje, że podjęta cztery lata temu decyzja o pierwszym sezonie polskiej wersji "The Office" była trafioną i przecierającą szlaki. Z przyjemnością kontynuujemy ten projekt, zwłaszcza, że grupa miłośników Kropliczanki stale rośnie – komentowała Beata Ryczkowska, Dyrektorka produkcji oryginalnych w CANAL+ Polska.

Polska adaptacja "The Office PL" z każdym sezonem rośnie w siłę. Pracujący nad nią zespół wykonał fantastyczną robotę poprzez połączenie uniwersalnych doświadczeń życia biurowego z unikalnym lokalnym humorem, obserwacjami i bohaterami. Cieszę się, że widzowie będą mogli dalej śledzić perypetie siedleckich pracowników w nowym sezonie w CANAL+ – dodawała Magda Van Niekerk, Format Sales Director, Unscripted w BBC Studios.

"To najlepsza odsłona serialu"

Czwarty sezon zebrał świetne recenzje. "The Office PL" jest w 4. sezonie jeszcze śmieszniejsze, to najlepsza odsłona tego serialu– zauważał Nikodem Pankowiak z portalu Serialowa.pl.

"Twórcy stanęli na wysokości zadania, portretując Polaków w krzywym zwierciadle jeszcze dosadniej, niż dotychczasowo. Czwarty sezon to jednocześnie najmocniejsza odsłona pod względem przyprawiającego o ciarki żenady humoru, a także jeśli chodzi o gorzkie, niekoniecznie zabawne momenty" – pisała Justyna Miś z portalu Interia.pl.

Ta karuzela śmiechu nie ustaje. W czwartym sezonie "The Office PL" ciągle jadą po bandzie i jeńców nie biorą. Już w trzeciej minucie pierwszego odcinka się zakrztusiłam przez grubego suchara Darka. Szanuję, jak ten serial na bieżąco wykorzystuje wszystkie internetowe śmieszki. To zabawa dla kumatych. To jedyne biuro, do którego chce się wracać! – spostrzegała Justyna Bryczkowska z redakcji Gazeta.pl.

O czym będzie piąty sezon?

W nowym sezonie rozwijamy kolejne wątki naszego uniwersum, pchając go w bardzo polskie rejony. Znowu śmiejemy się z siebie, naszego otoczenia i zachowań. Pozwalamy naszym bohaterom rozwijać się i dojrzewać, dbając o to, aby korzeń naszego serialu dalej śmieszył – mówił Maciej Bochniak, reżyser wszystkich odcinków.

"Dalszy ciąg historii miłosnej Darka i jego oziębłej małżonki? Perypetie uczuciowe w trójkącie miłosnym Asia, prawie-Singapurczyk-Paweł i prawie-Warszawiak-Adam? Historia uzależnienia i politycznego wyzwolenia Bożenki? Holc poszukujący nowej miłości i nowych pasji? Od 15 listopada zastanawiasz się, co dalej z pracownikami Kropliczanki i jak rozwinie się ich historia? Uspokajamy emocje" – informuje CANAL+. I obiecuje powrót "korpo-siedleckiego świata. Na wskroś polskiego. Bezfiltrowo niepoprawnego. Niewygodnie cringe’owego. Rozbrajająco zabawnego. Pełnego wzruszeń i patriotyzmu (przynajmniej w wykonaniu Darka) w formie obnażających nasze stereotypy i przekonania żartów. Polska Kropliczanką stoi!".

Serial wyreżyserował, jak wszystkie poprzednie sezony, Maciej Bochniak. Head writerem pozostał Łukasz Sychowicz, który po raz kolejny pracował nad odcinkami z Jakubem Rużyłło, Mateuszem Zimnowodzkim i Mateuszem Płochą.

W głównych rolach ponownie zobaczymy Piotra Polaka, Vanessę Aleksander, Adama Woronowicza, Kornelię Strzelecką, Rafała Kowalskiego, Adama Bobika, Monikę Kulczyk, Mateusza Króla, Monikę Obarę, Marcina Pempusia, Jana Sobolewskiego i Milenę Lisiecką.

W gościnnych rolach zobaczymy Joannę Kulig, Pawła Deląga i Piotra Zelta.