Ośmioodcinkowy serial "Droga do prawdy" ("Down Cemetery Road") zadebiutował na platformie Apple TV+ dwoma odcinkami dziś, w środę, 29 października. Kolejne odcinki będą emitowane co środę, aż do 10 grudnia.

O czym jest serial?

Akcja serialu "Droga do prawdy" rozpoczyna się, gdy w spokojnej dzielnicy Oksfordu dochodzi do eksplozji domu, po której znika dziewczynka. Sąsiadka, Sarah Tucker (Ruth Wilson), obsesyjnie zaczyna poszukiwać zaginionej i prosi o pomoc prywatną detektywkę Zoë Boehm (Emma Thompson). Wkrótce obie kobiety zostają wciągnięte w skomplikowaną intrygę, która dowodzi, że niektórzy uznani za zmarłych wciąż żyją, a żywi znikają w zastraszającym tempie.

Kto stoi za serialem?

Serial został wyprodukowany przez 60Forty Films. Scenariusz napisała Morwenna Banks ("Kulawe konie"), która pełni również funkcję producentki wykonawczej wraz z Jamiem Laurensonem, Hakanem Kousettą i Tomem Nashem z 60Forty Films, Emmą Thompson oraz autorem powieści, Mickiem Herronem. Za reżyserię odpowiada Natalie Bailey ("Bay of Fires").

Wszystkie te niezwykle cenione nazwiska sprawiają, że serial jeszcze przed premierą budził sensację – wielbiciele kryminałów spodziewają się co najmniej poziomu uwielbianych "Kulawych koni".

"Kulawe konie"

"Droga do prawdy" dołącza do uznanej i nagrodzonej Emmy szpiegowskiej serii Apple TV+ "Kulawe konie", która została niedawno przedłużona na siódmy sezon. Premiera piątego sezonu "Kulawych koni" nastąpiła 24 września 2025 roku, a dziś, 29 października pojawił się finałowy odcinek tej odsłony; scenarzystką obu serii jest Banks. Serial "Kulawe konie" oparty jest na popularnej serii książek "Slough House" autorstwa Micka Herrona. W roli głównej występuje laureat Oscara – Sir Gary Oldman.