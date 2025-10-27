Serial "Zajazd. Będzie się działo" zadebiutuje na antenie Stopklatki – naziemnego kanału rozrywkowego należącego do Grupy Kino Polska – już dziś, 27 października. Serial będzie emitowany od poniedziałku do piątku o godz. 18:55 w Stopklatce oraz w serwisie Filmbox+. Widzowie obejrzą w sumie 30 odcinków.

Nowa piosenka Piersi

Serial promuje piosenka "Fortuna" – najnowszy singiel zespołu Piersi z nadchodzącego albumu grupy. Utwór powstał specjalnie z myślą o serialu i tematycznie nawiązuje do jego fabuły oraz miejsca akcji. Do "Fortuny" powstał również teledysk z udziałem zespołu, nagrany na planie produkcji. Występuje w nim obsada serialu "Zajazd. Będzie się dział"” na czele z Bartłomiejem Nowosielskim, a ujęcia teledysku są przeplatane scenami z serialu. Co więcej, członkowie Piersi pojawią się również jako goście specjalni w jednym z odcinków, a w samym teledysku występują jako niesforni klienci zajazdu.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu

Reklama

Debiut aktorski Sylwii Bomby

Sylwia Bomba i Grzegorz "Greg" Collins to para, która regularnie rozgrzewa internet i media swoimi nagraniami na Instagramie. Oboje znani są z programów telewizyjnych oraz działalności medialnej i charytatywnej, a w mediach społecznościowych śledzi ich łącznie ponad milion (!) fanów. Teraz debiutują jako aktorzy w nowym serialu codziennym "Zajazd. Będzie się działo" Stopklatki.

Kim okażą się ich postacie? Co wniosą do życia serialowej rodziny Pietrzaków? Jak poradzili sobie w rolach aktorskich? O tym widzowie przekonają się już 3 listopada o 18:55 w odcinku specjalnym na antenie kanału Stopklatka, a fragment występu influencerów jest już dostępny w internecie.

Trwa ładowanie wpisu

W specjalnym odcinku Sylwia Bomba i Greg Collins postanawiają wyjechać na krótkie wakacje. Niestety w trasie psuje im się samochód. Po krótkim, ale męczącym marszu trafiają do zajazdu Pietrzaków. Tam od razu wszyscy ich rozpoznają. Greg prosi Tomka, by pomógł mu odholować samochód do najbliższego warsztatu. Tam poznają pana Klemensa, 70-latka, którego syn namawia, żeby pozbył się starego samochodu, który jego zdaniem nadaje się już tylko na złom. Ale on kocha to auto – jechał nim do ślubu ze swoją świętej pamięci żoną. Grega wzrusza historia pana Klemensa: w oczekiwaniu na części do samochodu postanawia stunningować samochód i tchnąć w niego nowe życie. Sylwia jest niezadowolona z pomysłu Grega, na szczęście w zajeździe znajduje zajęcie, które pochłonie ją bez reszty.

W serialu "Zajazd. Będzie się działo" ma miejsce mój debiut aktorski. Gram tutaj w jakimś stopniu siebie – trochę gwiazdorzę, trochę się kłócę, ale trochę też pomagam, więc naprawdę warto to zobaczyć. Zapraszam wszystkich przed telewizory od 27.10 na serial "Zajazd. Będzie się działo" na antenie Stopklatki – mówi Sylwia Bomba prosto z planu serialu.

Kto stoi za serialem?

Serial produkuje firma Constantin Entertainment Polska – producentką serialu jest Aneta Kot, producentem wykonawczym – Michał Brożonowicz, a główną scenarzystką – Magdalena Kuźnik-Czwojda.

Produkcję reżyserują Daria Lipko i Paweł Orwat. Zdjęcia realizowane były na Mazowszu, ruszyły w czerwcu i trwały do października.

Pierwszy taki polski serial

Ogłoszenie premiery nowej oryginalnej produkcji to zawsze wyjątkowy moment! Współpraca z Constantin Entertainment Polska – jednym z czołowych producentów w Europie – doskonale odzwierciedla nasze ambitne plany rozwoju Stopklatki. Dzięki temu serialowi jeszcze mocniej podkreślamy nowy, rozrywkowy kierunek programowy kanału i nasze zaangażowanie w tworzenie bogatszej i bardziej zróżnicowanej oferty, w której kluczową rolę odgrywają lokalne treści. To nasza pierwsza inicjatywa na tak dużą skalę – i dopiero początek. Będziemy konsekwentnie budować ekscytującą i różnorodną ofertę dla naszej widowni – mówił Erwan Luherne, członek zarządu Grupy Kino Polska.

O czym jest serial?

"Zajazd. Będzie się działo" zapowiadany jest jako "wciągający serial paradokumentalny, który dostarczy widzom emocji, humoru i niespodziewanych zwrotów akcji".

"To pierwsza tego typu produkcja w Polsce, której akcja jest umiejscowiona w rodzinnym zajeździe. Serial stawia w centrum wydarzeń tradycyjną rodzinę, zmagającą się z problemami, z którymi wielu Polaków może się utożsamiać. Tomasz i Wioletta Pietrzakowie oraz ich wchodzące w dorosłość dzieci, Dominika i Patryk wspólnie prowadzą rodzinny zajazd. To miejsce to jednak nie tylko hotel czy restauracja - to centrum życia lokalnej społeczności. Krzyżują się tu losy jego właścicieli, gości oraz okolicznych mieszkańców, odsłaniając barwną mozaikę ludzkich historii. Podczas gdy gospodarze z pełnym zaangażowaniem prowadzą zajazd, skrywane tajemnice gości wychodzą na jaw, dawne rany się odnawiają, a nieoczekiwane uczucia rozkwitają. Huczne przyjęcia, nietypowe spotkania biznesowe, a nawet wątki kryminalne – każdy odcinek przyniesie nową historię z życia wziętą. Jedno jest pewne – tu będzie się działo!" – czytamy w informacji prasowej.

Kto występuje w serialu?

Obsada serialu została skomponowana zarówno z doskonale znanych polskiej publiczności aktorów, jak i nowych talentów. W rolach głównych widzowie zobaczą Bartłomieja Nowosielskiego ("Mały Zgon", "Pitbull. Ostatni pies", "M jak Miłość"), Ewę Lorską ("48H. Zaginieni", "Barwy szczęścia"), Oliwię Drożdżyk ("Dzielnica strachu", "Pati") oraz Miłosza Błacha ("Policjantki i policjanci").

Wspieranie nowych talentów to jeden z filarów Grupy Kino Polska i kanału Stopklatka. W serialu "Zajazd. Będzie się działo!" łączymy doświadczenie znanych aktorów, takich jak Bartłomiej Nowosielski, z energią młodych twórców, którym dajemy przestrzeń do zaprezentowania swojego potencjału i udziału w ambitnych, nowatorskich projektach. Chcemy wspierać ich rozwój i kariery aktorskie – dodawał Erwan Luherne.