Siódmy i finałowy odcinek serialu "Grupa zadaniowa" pojawił się dziś, 20 października, na platformie HBO Max, co naturalnie oznacza, że wszystkie odcinki są już dostępne.

O czym jest serial?

W serialu wsadzony na robotniczych przedmieściach Filadelfii agent FBI (Mark Ruffalo) prowadzi specjalną grupę zadaniową, której celem jest położenie kresu serii brutalnych napadów.

Były ksiądz, a obecnie odstawiony na boczny tor agent FBI Tom Brandis (Mark Ruffalo), niespodziewanie musi wrócić do gry. Wszystko przez serię nietypowych napadów na lokalny gang motocyklowy popełnianych przez człowieka, którego trudno byłoby o to podejrzewać.

Szybko okazuje się, że dwaj główni bohaterowie (Mark Ruffalo i Tom Pelphrey), chociaż znajdują się po różnych stronach barykady, są do siebie zadziwiająco podobni. Wszystkie wydarzenia i zwroty akcji nieuchronnie prowadzą do ich spotkania.

Kto występuje w serialu?

Poza czterokrotnie nominowanym do Oscara Markiem Ruffalo ("Spotlight", "Wszystko w porządku", "Avengers") w roli głównej, w serialu "Grupa zadaniowa" występują Silvia Dionicio ("FBI: Most Wanted", "Szpital New Amsterdam", "Chicago P.D."), Jamie McShane ("1923", "Wednesday", "Bloodline"), nominowany do Emmy Tom Pelphrey ("Mank", "Ozark", "Banshee"), nominowana do BAFTA Emilia Jones ("CODA", "Wendeta", "Młodość"), Owen Teague ("To", "Bloodline", "Czarne lustro"), Raúl Castillo ("Cassandro", "My, zwierzęta", "Armia umarłych"), Thuso Mbedu ("Królowa wojownik", "Kolej podziemna") i Martha Plimpton ("Goonies", "Wybrzeże moskitów", "Piękne dziewczyny").

Kto stoi za serialem?

Twórcą i głównym scenarzystą serialu jest dwukrotnie nominowany do Emmy Brad Ingelsby ("Mare z Easttown", "Nocny pościg", "Droga powrotna"), a za kamerą stanęli Jeremiah Zagar ("Rzut życia", "My, zwierzęta", "Złudny urok: Sprawa Pameli Smart") i Salli Richardson-Whitfield ("Pozłacany wiek", "Lakers: Dynastia zwycięzców", "Koło czasu").

W grupie producentów wykonawczych znaleźli się także Mark Roybal, Paul Lee, Mark Ruffalo, David Crockett oraz Ron Schmidt.

Zachwyt krytyków

"Grupa zadaniowa" zebrała świetne recenzje zarówno wśród dziennikarzy, jak i widzów. Serial od premiery pozostaje numerem jeden na platformie HBO Max.

Serial "Grupa zadaniowa" jeszcze przed premierą zachwycił amerykańskich krytyków, którzy mieli go okazję zobaczyć na pokazach prasowych. Liczba pozytywnych ocen na opiniotwórczym portalu Rotten Tomatoes wynosiła po dwóch odcinkach 85 proc. Z reguły, kiedy recenzji przebywa, ten odsetek spada. Tym razem jednak stało się zupełnie inaczej. Przy kilkudziesięciu opiniach recenzentów liczba tych przychylnych to już 95 proc.!

Wszystko wskazuje więc na to, że nowa produkcja dorówna zarówno jakością, jak i popularnością wcześniejszy hit Ingelsby'ego – "Mare z Easttown". A być może nawet go przebije, bowiem nie brakuje głosów o "najlepszym serialu kryminalnym roku".

Krytycy zgodnie chwalą szczególnie jedno – doskonałe role Marka Ruffalo i Toma Pelphreya.

"To mistrzowski serial, kolejny obowiązkowy seans HBO" – ocenia Craig Mathieson z "The Age". "Choć jest to znakomity kryminał, to jeszcze lepsze studium charakterów, a to za sprawą wybornych ról Ruffalo i Pelphreya" – zauważa Keith Phipps z TV Guide.

Polscy krytycy także są zachwyceni. Radosław Czyż z "Gazety Wyborczej" ocenia serial aż na 9/10 i pisze, że jest obecnie "po 5. odcinkach, więc z podsumowaniem się wstrzyma, ale jak na razie jest wyśmienicie. Bardzo dobry scenariusz i świetne aktorstwo, zwłaszcza od Ruffalo i Pelphreya".