Akademia Filmowa ogłosiła nominacje do 89. Oscarów. W tym roku konkurencja pomiędzy piosenkami zapowiada się bardzo ciekawie. Przekonamy się, czy sprawdzi się powiedzeni, że gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, bo do nagrody nominowane są aż dwie piosenki z obrazu "La La Land", który wyrasta tu na faworyta. To musical i ma rekordową liczbę nominacji (czternaście), co dodatkowo skupia na nim uwagę. Ale jeśli głosy pomiędzy dwie piosenki się rozdzielą, wygrać może ktoś inny.

Gala wręczenia Oscarów odbędzie się (czasu polskiego) w noc z niedzieli na poniedziałek 26/27 lutego. Tak, jak w poprzednich edycjach wręczenie nagród będzie miało miejsce w Dolby Theatre. Gospodarzem uroczystości będzie Jimmy Kimmel.

Jak oceniacie nagrania? Czekamy na komentarze.

Audition (The Fools Who Dream) - "La La Land"

Can't Stop the Feeling - "Trolle"

City of Stars - "La La Land"

The Empty Chair - "Jim"

How Far I'll Go - "Vaiana: Skarb oceanu"