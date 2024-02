Reżyserzy obsady odgrywają istotną rolę w tworzeniu filmów. Organizują przesłuchania i dokonują wstępnej selekcji aktorów i aktorek. Na podstawie ich rekomendacji reżyserzy filmowi oraz producenci kompletują obsady swoich dzieł.

Nowa kategoria na Oscarach

Szczegółowe zasady przyznawania Oscara w tej kategorii zostaną ogłoszone w kwietniu 2025 roku. To jest pierwsza taka zmiana od 2001 roku, kiedy to stworzono kategorię dla najlepszych filmów animowanych

Kierownicy castingu odgrywają zasadniczą rolę w kręceniu filmów, a w miarę rozwoju Akademii z dumą dodajemy obsadę do dyscyplin, które uznajemy i celebrujemy. Gratulujemy członkom oddziału dyrektorów castingów tego ekscytującego kamienia milowego oraz ich zaangażowania i pracowitości podczas całego procesu - powiedzieli dyrektor generalny Akademii Bill Kramer i prezeska Akademii Janet Yang.

Nominacje do Oscarów

Brytyjsko-amerykańsko-polska koprodukcja "Strefa interesów" ma nominacje do Oscarów w kategorii najlepszy film roku, najlepsza reżyseria, scenariusz adaptowany, dźwięk i w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Nominacje do Oscarów dostali w tym roku także m.in. reżyserzy Martin Scorsese i Christopher Nolan. Wśród aktorów szanse na złotą statuetkę mają m.in. Bradley Cooper i Paul Giamatti, a wśród aktorek - Annette Bening i Emma Stone. Szanse na 13 statuetek ma film "Oppenheimer" - to tegoroczny rekord.