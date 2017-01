Bukmacherzy z firmy Unibet przewidują, że "La La Land" jest zdecydowanym faworytem w walce o tytuł najlepszego filmu. Są tak pewni siebie, że za ewentualne zwycięstwo musicalu chcą wypłacać bardzo małą wygraną - za jedną postawioną złotówkę można wygrać tylko 14 groszy.

Faworytką, ale nie tak zdecydowaną jest też Emma Stone - tu kurs (stosunek tego, ile można otrzymać nagrody za postawioną złotówkę) wynosi 1,75. Ale za zwycięstwo Natalie Portman można już uzyskać więcej, bo 2,25.

Oscara według bukmacherów nie zdobędzie Ryan Gosling, wyżej są oceniane szanse Caseya Afflecka, który zagrał główną rolę w filmie "Manchester By The Sea".

Spośród najważniejszych kategorii najciekawiej zapowiada się jednak walka o Oscara za Najlepszy scenariusz oryginalny, gdzie różnica między faworytami jest nieznaczna. W przypadku będącego faworytem "Manchester by the Sea" kurs oszacowano na 4/6, co przekłada się na potencjalną wygraną 1,67 zł przy stawce 1 zł, podczas gdy dla "La La Land" wynosi on niewiele mniej, bo 1/1. W tym wypadku potencjalna wygrana wynieść może 2 zł.

Zdaniem Unibet La La Land może liczyć nawet na 9 nagród. Oprócz wymienionych wyżej film jest faworytem także w kategoriach: Najlepsze zdjęcia, Najlepszy montaż, Najlepszy montaż dźwięku, Najlepsza muzyka, Najlepsza piosenka i Najlepsza scenografia.