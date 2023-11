"The Crown" - popularny serial Netflixa

"The Crown" to brytyjsko-amerykański serial biograficzny, opowiadający o królowej Elżbiecie II i jej panowaniu oraz o brytyjskiej rodzinie królewskiej na przełomie XX i XXI wieku. Historia przedstawiona w serialu nie odbiega zbytnio od tej, która wydarzyła się naprawdę. Akcja rozpoczyna się od ślubu księżniczki Elżbiety w 1947 roku. "The Crown" to oryginalna produkcja Netflixa, która zdobyła wiele prestiżowych nagród i nominacji. Pierwszy sezon widzowie mogli obejrzeć w 2016 roku.

Od premiery 5. sezonu minął już rok. Fani na całym świecie z niecierpliwością czekają na kolejne odcinki i przygody swoich ulubionych bohaterów. Przed nami 6. i jednocześnie ostatni sezon opowieści o brytyjskiej rodzinie królewskiej.

Premiera "The Crown". Wszystko, co musisz wiedzieć o 6. sezonie

Kiedy premiera 6. sezonu?

Zwiastun ostatniego sezonu "The Crown" ukazał się w październiku tego roku. Sezon 6. - podobnie jak poprzednie - składać się będzie z 10 odcinków. Jednak – w przeciwieństwie do nich – nie będzie prezentowany od razu w całości. Twórcy podzielili go na dwie części. Pierwsze cztery odcinki ukażą się 16 listopada, natomiast pozostałe sześć odcinków dopiero za miesiąc, a dokładnie 14 grudnia.

W jakich latach dzieje się akcja 6. sezonu? O czym opowiada premierowe "The Crown"?

Akcja 6. sezonu "The Crown" dzieje się w latach 1997-2005. Pierwsze cztery odcinki, które możemy oglądać od 16 listopada, skupiają się wokół śmierci księżnej Diany. Opowiadają o kilku miesiącach poprzedzających to wydarzenie oraz o jego następstwach. W serialu nie zostanie jednak ukazany sam moment śmiertelnego wypadku księżnej.

Ostatnie sześć odcinków sezonu, a więc jego druga część, opowie o wydarzeniach na przestrzeni kolejnych lat aż do 2005 roku. W związku z tym pojawi się kilka wątków, w tym przede wszystkim ten dotyczący księcia Williama i jego życia po starcie matki oraz Złotego Jubileuszu Królowej Elżbiety II z 2002 roku. Ponadto ta część sezonu opowie o ślubie księcia Karola i Camilli Parker Bowles oraz początku związku księcia Williama i Kate Middleton, którzy poznali się w trakcie studiów. Nie pojawi się jednak wątek związku księcia Harry’ego z Meghan Markle.

Kto jest twórcą 6. sezonu? Kto znalazł się w obsadzie ostatniego sezonu "The Crown"?

Autorem scenariusza jest Peter Morgan. Ostatni sezon reżyserują natomiast: Alex Gabassi, Christian Schwochow, Erik Richter Strand i May el-Toukhy.

Obsada 6. sezonu to w większości aktorzy znani z poprzedniej serii, a więc przede wszystkim:

Imelda Staunton – królowa Elżbieta II,

– królowa Elżbieta II, Elizabeth Debicki – księżna Diana,

– księżna Diana, Dominic West – książę Karol,

– książę Karol, Jonathan Pryce – książę Filip,

– książę Filip, Olivia Williams – Camilla Parker Bowles,

– Camilla Parker Bowles, Khalid Abdalla – Dodi Fayed,

– Dodi Fayed, Bertie Carvel – Tony Blair.

Nie zabraknie również nowych twarzy. Nastoletniego księcia Williama zagra Rufus Kampa, natomiast w postać dorosłego księcia wcieli się Ed McVey. Młodego księcia Harry'ego zagra Fflyn Edwards, natomiast starszego - Luther Ford. Z kolei Meg Bellamy wcieli się w postać Kate Middleton.

Premiera "The Crown". Czy naprawdę już ostatnia?

Początkowo "The Crown" zaplanowano jako serial składający się z pięciu sezonów. Jednak już w 2020 roku Netflix zapowiedział sezon 6. W związku z tym fani liczą, że dzisiejsza premiera również nie będzie ostatnią. Twórcy zdecydowanie jednak studzą ich entuzjazm, deklarując, że kolejny sezon "The Crown" z pewnością już nie powstanie. Swoją decyzję tłumaczą potrzebą odpowiedniej perspektywy historycznej. Kolejne odcinki musiałyby opowiadać o wydarzeniach sprzed kilku lat, a zdaniem twórców upłynęło od nich zbyt mało czasu i nie będzie możliwe spojrzenie na nie z odpowiedniej perspektywy.