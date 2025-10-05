Thriller "Podły, okrutny, zły" można będzie obejrzeć już dziś, 5 października o godzinie 20:00 w Stopklatce, natomiast emisja powtórkowa nastąpi 10 października o godzinie 22:05.

Przełomowa rola

"Podły, okrutny, zły", biograficzny thriller w reżyserii Joego Berlingera, miał światową premierą na festiwalu Sundance w 2019 roku. Film przyciąga nie tylko historią, ale także znakomitą obsadą – w postać Teda Bundy'ego z powodzeniem wciela się niekojarzony dotąd z tak wymagającymi rolami Zac Efron ("High School Musical", "Bracia ze stali", "Pokusa"), a u jego boku pojawia się Lily Collins ("Love, Rosie", "Nędznicy", "Aż do kości") jako długoletnia partnerka Bundy'ego – Liz Kendall. Wśród pozostałych aktorów znaleźli się m.in. Jim Parsons,John Malkovich, Angela Sarafyan i James Hetfield.

Reklama

Produkcja ukazuje życie i zbrodnie Bundy'ego oraz medialnie głośny proces oczami jego partnerki, łącząc dokumentalną wierność faktom z dramatycznym napięciem psychologicznego thrillera.

Reklama

Człowiek o dwóch twarzach

Ted Bundy zapisał się w historii jako jeden z najbardziej niebezpiecznych przestępców XX wieku. W latach 70. brutalnie zamordował co najmniej 30 młodych kobiet, choć faktyczna liczba ofiar mogła być znacznie wyższa. Jego typowe zachowanie przed dokonaniem zbrodni polegało na udawaniu osoby rannej lub potrzebującej pomocy, co wzbudzało współczucie i pozwalało mu łatwo uprowadzać bezbronne kobiety.

Poza mrocznym obliczem miał też to drugie, które pozwalało zachowywać pozory i wizerunek porządnego mężczyzny i obywatela. Bundy pracował w stanowym biurze Republikanów oraz pomagał swojej partnerce Liz w wychowywaniu córki. Samotnie wychowująca córkę kobieta długo nie potrafiła pogodzić obrazu troskliwego i czarującego mężczyzny z oskarżeniami o brutalne zbrodnie. Ich historia to opowieść o niebezpiecznej mieszance uroku, manipulacji i destrukcyjnych relacji, które z czasem stały się nieodłącznym elementem życia Bundy'ego.

Pierwszy morderca-celebryta

Wstrząsający film Joego Berlingera przewrotnie nie koncentruje się na brutalnych zbrodniach Bundy'ego, lecz na zjawisku jego niezwykłej popularności i zdolności manipulacji otoczeniem. Proces seryjnego mordercy był pierwszym w historii USA transmitowanym przez telewizję, a sam Bundy – mimo licznych dowodów winy – zyskiwał sympatię opinii publicznej i rzesze wielbicielek. Kobiety przybywały na salę sądową, wysyłały listy miłosne i otwarcie deklarowały, że Ted "nie wygląda jak morderca". Obsadzony w roli Bundy'ego Zac Efron, także ulubieniec kobiet na całym świecie, doskonale ukazuje dwoistość charyzmatycznego, uśmiechniętego mężczyzny, który jednocześnie skrywa mroczne, psychopatyczne oblicze.