Premiera filmu "Północ / Południe" nagrodzonego na tegorocznym festiwalu w Gdyni nastąpi już jesienią tylko w serwisie streamingowym CANAL+ online.

O czym jest film?

"Północ / Południe" to ponadgatunkowa opowieść, łącząca formę musicalu z elementami kina muzycznego i osobistego dokumentu. Głównym bohaterem i narratorem historii jest sam Quebonafide – znany artysta, który na chwilę zniknął ze sceny, by powrócić i spojrzeć ponownie na najważniejsze momenty w swojej karierze i opowiedzieć o własnych zmaganiach z chorobą afektywną dwubiegunową. W projekcie można usłyszeć nowe, specjalnie skomponowane na potrzeby filmu utwory.

Nagrody w Gdyni

Tytuł do tej pory można było obejrzeć jedynie w ramach transmisji live oraz podczas 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. "Północ / Południe" zdobyło nagrodę za najlepszy debiut reżyserski lub drugi film, a jury konkursu Perspektywy doceniło Quebonafide za wyjątkowy wkład artystyczny.

Kto stoi za filmem?

Reżyserem "Północy / Południa" jest Sebastian Pańczyk, dla którego jest to pełnometrażowy debiut. W obsadzie oprócz Quebonafide znajdują się Martyna Byczkowska, Katarzyna Figura, Robert Gonera i Andrzej Grabowski.