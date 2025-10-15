Dziesięcioodcinkowy trzeci sezon serialu "Kasa" zadebiutował na Apple TV+ dwoma odcinkami dziś, w środę, 15 października 2025 roku, a kolejne odcinki będą ukazywać się co środę, aż do 10 grudnia.

O czym jest serial?

W serialu "Kasa" poznajemy Molly Wells (Maya Rudolph), która po rozwodzie z miliarderem z branży technologicznej, Johnem Novakiem (Adam Scott), otrzymuje 87 miliardów dolarów i rozpoczyna nową drogę życia jako szefowa fundacji charytatywnej Wells Foundation. W burzliwym finale drugiego sezonu Mary wsiada do prywatnego odrzutowca ze swoim wiernym asystentem Nicholasem (Joel Kim Booster) i chce lecieć "najdalej jak to możliwe". Decyzja ta zapadła w wyniku napięć z innymi miliarderami, którzy krytykowali jej nowy kierunek działania, oraz niezręcznego spotkania z Arthurem (Nat Faxon), kolegą z pracy, z którym łączy ją relacja pełna niewypowiedzianych emocji. W trzecim sezonie Molly porzuca dotychczasowe życie i wyrusza w nieznane.

Nowy sezon nadal będzie śledzić losy pełnej uroku i niedoskonałości ekipy z Wells Foundation, którzy wspólnie starają się pomóc Molly spełnić jej obietnicę rozdania całej fortuny.

Kto występuje w serialu?

Obok Rudolph w obsadzie powracają Michaela Jaé Rodriguez, Nat Faxon, Ron Funches i Joel Kim Booster. W trzecim sezonie zobaczymy także gościnne występy Stephanie Styles, D'Arcy Carden, Adama Scotta, Zane'a Phillipsa, Henry'ego Winklera, X Mayo i innych.

Kto stoi za serialem?

Serial "Kasa" został stworzony przez Matta Hubbarda i Alana Yanga, którzy są również producentami wykonawczymi wraz z Mayą Rudolph, jej partnerką producencką Danielle Renfrew Behrens (Banana Split), Dave'em Beckym (3 Arts), Deanem Hollandem oraz Natashą Lyonne. Showrunnerem trzeciego sezonu jest Matt Hubbard. Serial produkowany jest dla Apple przez Universal Television, należące do Universal Studio Group.

Pierwsze dwa sezony serialu "Kasa" dostępne są na Apple TV+.