Lekarze "Szpitala św. Anny" wrócili do pracy. Jednak jesienny grafik dyżurów ulegnie zmianie – od 1 września widzowie mogą oglądać serial codziennie, od poniedziałku do piątku, o godz. 16:50. Co ciekawe, nowe odcinki można oglądać w Playerze już od sierpnia – pojawiły się tam tydzień przed telewizyjną premierą.

Pół miliona widzów codziennie

"Szpital św. Anny" zyskał już ogromne grono wiernych fanów. Premierowe odcinki drugiego sezonu, emitowane od września, dają TVN pozycję niekwestionowanego lidera pasma w obu grupach komercyjnych. Natomiast w serwisie Player produkcja jest najchętniej oglądanym serialem.

Perypetie lekarek niezmiennie przyciągają widzów na antenę TVN, a produkcja w pierwszym miesiącu emisji utrzymuje świetne wyniki. Serial jest wtedy liderem oglądalności w grupie komercyjnej 20-54, z udziałem 9,10 proc. oraz najchętniej wybieraną pozycją wśród widzów w wieku 16-49, co przekłada się na 8,45 proc. udziału w rynku.

Oznacza to wzrost widowni, jak i udziałów, w porównaniu z ubiegłym rokiem, zarówno w grupie ogólnej, jak i obu grupach komercyjnych. Każdy odcinek ogląda średnio ponad pół miliona widzów.

Nowe gwiazdy w obsadzie serialu

W placówce został zatrudniony nowy specjalista, uznany chirurg – w tej roli Piotr Stramowski – który szybko zaskarbił sobie sympatię pacjentów i personelu. Natomiast pojawienie się matki jednej z lekarek – wciela się w nią ikona polskiej telewizji Barbara Bursztynowicz – zwiastuje kłopoty… Mimo tych zawirowań, jedno pozostaje niezmienne – przyjaźń. Zyta, Kaśka, Marta, Zosia i Kaja po raz kolejny udowadniają, że istnieje prawdziwe siostrzeństwo i kobieca solidarność!

O czym opowiada drugi sezon?

W jesiennych odcinkach serialu nadal będziemy śledzić losy lubianych przez widzów lekarek, ale w krakowskim szpitalu pojawi się ktoś nowy – Maciej Bilewicz (Piotr Stramowski). Po dziesięciu latach pobytu w Stanach Zjednoczonych, uznany chirurg przyjedzie do Polski. Jest świetnym specjalistą, dobrym człowiekiem, czarującym mężczyzną… i byłym niepokornym studentem Zyty. Jako lekarz ma dewizę: zawsze się da, tylko trzeba znaleźć sposób. Ale czy to naprawdę mężczyzna idealny? Co takiego wydarzyło się w jego życiu, że postanowił wrócić zza oceanu i przeprowadzić do rodzinnego Krakowa? Jaką tajemnicę kryje jego przeszłość?

Nowy sezon to też nowe życiowe i zawodowe perypetie zaprzyjaźnionych lekarek.

Czy Kaśce Hajduk (Joanna Liszowska) uda się pozostać profesjonalną podczas pracy ramię w ramię z Darią Bursztyn (Marta Wierzbicka) – kobietą, która rozbiła jej rodzinę? Szczególnie, że pojawi się szansa na awans. Dokąd doprowadzi Kaję Piotrowską (Ada Szczepaniak) wojna z kolegą po fachu, doktorem Wrońskim? Jak ta sprawa wpłynie na jej związek z Wojtkiem? Do Marty Galicy (Klaudia Koścista) wprowadzi się były narzeczony, czy w tej sytuacji ratowniczka wróci do Tomka? Zyta Orłowicz (Jolanta Fraszyńska) niespodziewanie zyskała rodzinę, może teraz zyska też miłość? Zosia Konecka (Julia Kamińska) zajmie się organizacją swego ślubu, będzie też finalizowała wyjazd na prestiżowy staż do Berlina. Czy raz na zawsze zniknie ze Szpitala św. Anny? Jak ułoży się związek Darii i Bartka? Może, po chwilowej fascynacji, ktoś inny wyda się kapryśnej pani doktor bardziej interesujący?

W serialu pojawi się też nowa postać – matka Darii Bursztyn (Barbara Bursztynowicz). Na pierwszy rzut oka kobieta z klasą, elegancka, uprzejma, o nienagannych manierach. Skrywa jednak mroczny i wstydliwy sekret, który może zrujnować życie jej i jej córki... Czy Darii uda się temu zapobiec?

Odpowiedź na wszystkie te pytania w drugim sezonie "Szpitala św. Anny".

Kto gra w serialu?

W serialu niezmiennie pierwsze skrzypce grają Jolanta Fraszyńska, Joanna Liszowska, Julia Kamińska, Ada Szczepaniak oraz Klaudia Koścista.

W pozostałych rolach występują Dorota Segda oraz Marta Wierzbicka, a także od drugiego sezonu – Piotr Stramowski i Barbara Bursztynowicz.

Producentkami są Anna Plutecka-Mesjasz oraz Marta Fujak.

O czym jest serial?

Zyta (Jolanta Fraszyńska), Kasia (Joanna Liszowska), Zosia (Julia Kamińska), Kaja (Ada Szczepaniak) oraz Marta (Klaudia Koścista) to silne, odważne i bezkompromisowe kobiety. Mimo różnic, łączy je głęboka, prawdziwa przyjaźń, dzięki której mogą na siebie liczyć w każdej sytuacji.

Codziennie ratują ludzkie życie, stawiają trudne diagnozy, podejmują decyzje, od których zależy los pacjentów. Pracują w ekstremalnych warunkach. A później zrzucają lekarski fartuch i wracają do swojej codzienności oraz problemów. Stają się na powrót kobietami – matkami, żonami, córkami, siostrami.

Pięć kobiet – pięć lekarek z misją, jeden szpital i setki pacjentów oraz ich historie. Każdy odcinek serialu to też ciekawe przypadki medyczne, często skomplikowane i zaskakujące. "Przyjrzymy się emocjonującej i trudnej pracy na SOR-ze, podnoszącej adrenalinę jeździe w karetce czy dyżurze na kardiologii, gdzie każdego dnia odbywa się walka o bicie ludzkich serc. Bohaterki raz wygrywają tę batalię, innym razem muszą się pogodzić z porażką. Ale tylko dzięki przyjaźni są w stanie otrząsnąć się z nadmiaru emocji i wrócić do swojego życia" – zapowiadał producent, TVN Warner Bros. Discovery.