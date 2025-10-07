Drugi sezon serialu "Genialna Morgan" ("High Potential") zadebiutował dziś, 7 października, w Disney+. Nowe odcinki będą pojawiać się co tydzień.

Kto stoi za serialem?

Pomysłodawcą serialu opartego na kultowym francuskim pierwowzorze "Haut Potentiel Intellectuel (HPI)" jest Drew Goddard ("Dobre miejsce", "Marsjanin").

W serialu występują Kaitlin Olson jako Morgan, Daniel Sunjata jako Karadec, Javicia Leslie jako Daphne, Deniz Akdeniz jako Lev "Oz" Ozdil, Amirah J jako Ava, Matthew Lamb jako Elliot i Judy Reyes jako Selena.

O czym jest serial?

Kryminał opowiada o obdarzonej wyjątkowym umysłem samotnej matce (Kaitlin Olson), której niekonwencjonalny talent do rozwikływania zbrodni prowadzi do niezwykłej i bezkonkurencyjnej współpracy z doświadczonym detektywem o dość podręcznikowym podejściu (Daniel Sunjata).

Na Zachodzie remake bardzo spodobał się krytykom (96 proc. pozytywnych opinii na portalu RottenTomatoes) i widzom (81 proc.), zatem nic dziwnego, że zapadła decyzja o kontynuacji serialu.