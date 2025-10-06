Serial "Cudownie dziwny świat Gumballa" pojawił się dziś, 6 października 2025 roku, na międzynarodowych kanałach Cartoon Network, a także na platformie Hulu w Stanach Zjednoczonych i HBO Max poza USA, w tym w Polsce.

Dlaczego nowy tytuł?

Twórcy serialu ponownie zapraszają widzów do Elmore – miasta, w którym prawa rzeczywistości to tylko żart, a życie rodzinne wymyka się wszelkim schematom. Gumball Watterson wciąga w wir przygód swojego brata Darwina, siostrę Anais i resztę ekscentrycznych mieszkańców miasteczka – czy to walcząc z imperium złowrogiego fast foodu, mierząc się ze sztuczną inteligencją zakochaną w jego mamie, czy próbując powstrzymać Banana Joego przed… założeniem spodni. "Nowa produkcja oferuje widzom jeszcze więcej zwariowanych historii, ciekawych zwrotów akcji i surrealistycznego humoru – jest tak niesamowita, że zasłużyła na nowy tytuł!" – przekazuje dystrybutor.

Kto stoi za serialem?

Stworzony przez Bena Bocqueleta "Cudownie dziwny świat Gumballa" w piętnastominutowych odcinkach łączy eklektyczną mieszankę stylów – od animacji 2D i 3D, przez CGI, lalkarstwo i fotorealizm, aż po elementy live-action. Efektem jest niezwykle pomysłowy świat, wyróżniający się żywą estetyką wizualną i dosadnym metahumorem. Za reżyserię i produkcję wykonawczą odpowiadają Matt Layzell i Erik Fountain, muzykę skomponował Xav Clarke, a kierownictwo artystyczne objął Joe Sparrow. W oryginalnej wersji językowej usłyszymy m.in. Alkaio Thiele'a jako Gumballa, Hero Huntera jako Darwina, Kinzę Syed Khan jako Anais, Teresę Gallagher jako mamę – Nicole oraz Dana Russella jako tatę – Richarda.

To niesamowita okazja, by znów pobawić się tymi postaciami! – mówią Ben Bocquelet, Matt Layzell i Erik Fountain, twórca i producenci wykonawczy serialu. Fani mogą spodziewać się mnóstwa nowych wygłupów i perypetii w Elmore. Gumball i Darwin niewiele się zmienili od naszego ostatniego spotkania… zresztą, podobnie jak my sami.

"Najwyższy czas"

Vanessa Brookman, General Manager International Kids, Animation and Franchise w Warner Bros. Discovery, dodaje: Uznaliśmy, że najwyższy czas, by Gumball i reszta ferajny obudzili się z drzemki i zrobili to, co potrafią najlepiej – oczarowali fanów swoim niepowtarzalnym humorem, wizualną kreatywnością i szalonymi przygodami. Dzięki talentowi Bena, Matta, Erika i całego zespołu nowa seria kontynuuje dziedzictwo Gumballa jako jednego z najbardziej uwielbianych, kultowych i przełomowych seriali Cartoon Network.

"Niesamowity świat Gumballa" zyskał popularność dzięki ukazywaniu niedoskonałych realiów dorastania w dowcipny sposób – wszystko, co zwyczajne, staje się nadzwyczajne. Animacja powstała w 2011 roku, kiedy jej twórca, Ben Bocquelet, postanowił zebrać postacie, które pierwotnie stworzył na potrzeby reklam, i umieścić je w jednej produkcji osadzonej w szkolnych realiach. Co ciekawe, niektóre postacie z Elmore wzorowane były na prawdziwych członkach rodziny Bocqueleta.

Gumball w liczbach

Oto jak prezentuje się "Niesamowity świat Gumballa" w liczbach:

W ramach 6 sezonów powstały 294 odcinki serialu , a także dwie miniserie: "Rocznik Darwina" i "Kroniki Gumballa".

, a także dwie miniserie: "Rocznik Darwina" i "Kroniki Gumballa". Produkcja 420 minut animacji (czyli 7 godzin serialu) trwa średnio 90 tygodni.

(czyli 7 godzin serialu) trwa średnio 90 tygodni. Najdłużej powstający odcinek – "Gwiazdka" – był w produkcji ponad rok. Z kolei najkrócej powstawał "Nikt" – zajęło to 138,4 dnia.

– "Gwiazdka" – był w produkcji ponad rok. Z kolei najkrócej powstawał "Nikt" – zajęło to 138,4 dnia. Twórcy serialu zużywają średnio 41 040 karteczek samoprzylepnych i 500 czerwonych długopisów podczas tworzenia jednego sezonu animacji.

i 500 czerwonych długopisów podczas tworzenia jednego sezonu animacji. Serial był emitowany w ponad 185 krajach , został przetłumaczony na 33 języki i trafił do ponad 450 milionów gospodarstw domowych.

, został przetłumaczony na 33 języki i trafił do ponad 450 milionów gospodarstw domowych. Tylko na potrzeby drugiego sezonu zaprojektowano 543 nowe postacie i kostiumy .

. Produkcja zdobyła 38 nagród , w tym m.in. ANNIE Award, BAFTA Children's, Międzynarodową Emmy, Pulcinella Award, British Animation Award, ASTRA Awards i Kidscreen Awards.

, w tym m.in. ANNIE Award, BAFTA Children's, Międzynarodową Emmy, Pulcinella Award, British Animation Award, ASTRA Awards i Kidscreen Awards. To najlepiej oceniany serial Cartoon Network. Kreskówka zajmuje też pierwsze miejsce pod względem łącznej liczby minut oglądania na oficjalnych kanałach Cartoon Network na YouTube.