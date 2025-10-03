Film "Friz & Wersow. Miłość w czasach online" można oglądać od dziś, 3 października, w kinach w całej Polsce.

O czym jest film?

Jak zapewniają producenci, film "Friz & Wersow. Miłość w czasach online" odsłania kulisy powstawania największych przedsięwzięć pary, presję czasu i oczekiwań widowni, ale także ciepło codziennych gestów i rozmów, które budują prawdziwą relację. "To portret wspólnej pasji i ambicji, która udowadnia, że prawdziwe uczucie przetrwa każdy sztorm, a rodzina i sukces mogą iść w parze" – czytamy w informacji prasowej.

Gdzie odbyła się uroczystość? Kto towarzyszył im w tym szczególnym dniu? Czyjego projektu miała na sobie suknię ślubną Wersow? I najważniejsze: jak pielęgnować miłość w bezwzględnym cyfrowym świecie? – twórcy filmu obiecują odpowiedzieć na niemal wszystkie nurtujące fanów pytania.

Kto stoi za filmem?

Reżyserem filmu "Friz & Wersow. Miłość w czasach online" jest Krystian Kuczkowski – autor kinowych filmów dokumentalnych o Annie Przybylskiej ("Ania"), Buddzie ("Budda. Dzieciak '98") czy Sanah ("sanah. NA STADIONACH"). Autorami zdjęć są Maciej Gruda i Mateusz Sawicki, a producentami – Laniakea Pictures i Cinema Craft. Za dystrybucję produkcji odpowiada Next Film.