Serial "Dexter: Zmartwychwstanie" ("Dexter: Resurrection") jest dostępny od 12 września na platformie SkyShowtime.

Rewelacyjne recenzje

Nowy serial zebrał wręcz zaskakująco wysokie noty – co nie jest regułą w przypadku tzw. odgrzewanych kotletów. Wygląda na to, że ten "kotlet" jest jednak wyjątkowo smaczny – aż 90 proc. widzów i 95 proc. krytyków zgromadzonych na portalu Rotten Tomatoes ocenia "Zmartwychwstanie" pozytywnie.

Zdaniem krytyka EJ Moreno serial jest "cool", "nostalgiczny" w najlepszym rozumieniu słowa i po prostu "zabójczo dobry".

Nowy "Dexter" "zbagatelizował drobny przypadek śmierci i kilka fałszywych zakończeń, by pojawić się ponownie, równie ważny jak zawsze, w świadomie absurdalnej kontynuacji, która na nowo wprowadza dreszczyk emocji" – oceniają krytycy nie bez humoru.

Kto stoi za serialem?

Showrunnerem i producentem wykonawczym serialu jest nominowany do nagrody Emmy Clyde Phillips. Zdjęcia do produkcji realizowane są w Nowym Jorku.

Kto występuje w serialu?

W tytułową rolę Dextera Morgana ponownie wcieli się Michael C. Hall ("Dexter") – zdobywca Nagrody Gildii Aktorów Ekranowych SAG i Złotego Globu.

Obok Michaela C. Halla w serialu "Dexter: Zmartwychwstanie" występują Uma Thurman jako Charley, David Zayas jako detektyw Angel Batista, Jack Alcott jako syn Dextera – Harrison Morgan, Ntare Guma Mbaho Mwine jako Blessing Kamara, Kadia Saraf jako detektyw Claudette Wallace, Dominic Fumusa jako detektyw Melvin Oliva, Emilia Suárez jako Elsa Rivera, James Remar jako ojciec Dextera – Harry Morgan oraz Peter Dinklage jako Leon Prater.

Gościnnie w serialu pojawią się również David Dastmalchian jako Gareth, Neil Patrick Harris jako Lowell, Krysten Ritter jako Mia, a także Eric Stonestreet w roli Ala.

O czym jest serial?

Akcja serialu "Dexter: Zmartwychwstanie" rozgrywa się kilka tygodni po tym, jak Dexter Morgan (w tej roli Michael C. Hall) zostaje postrzelony w klatkę piersiową przez własnego syna. Po przebudzeniu ze śpiączki odkrywa, że Harrison (Jack Alcott) zniknął bez śladu. Zdeterminowany, by go odnaleźć i naprawić swoje błędy, Dexter wyrusza do Nowego Jorku. Demony przeszłości jednak wciąż depczą mu po piętach. Na trop Dextera wpada detektyw Angel Batista (David Zayas) z departamentu policji Miami Metro. Ojciec i syn, mierząc się z własnymi demonami w mieście, które nigdy nie śpi, szybko odkrywają, że zabrnęli za daleko – i że jedynym wyjściem jest trzymać się razem.

Wyłącznie w SkyShowtime jest dostępny również serial "Dexter: Grzech pierworodny" ("Dexter: Original Sin"), którego premiera miała miejsce w styczniu tego roku. To prequel, w którym śledzimy przemianę Dextera (w tej roli Patrick Gibson) ze zwykłego studenta w seryjnego mordercę. W serwisie dostępne są również wszystkie sezony seriali "Dexter" i "Dexter: Nowa krew".