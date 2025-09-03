Nowe serie filmowe będzie można oglądać w środowe wieczory o godzinie 20:00, począwszy od 3 września, na antenie Romance TV.

"Doktor Herz i doktor Holly: Diagnoza: Nowy start" – 3 września

W pierwsze dwie środy września o godz. 20:00 widzowie zapoznają się z doktor Katrin Herz (Inka Friedrich) oraz doktor Holly Sass (Karoline Teska). Katrin pilnie potrzebuje wsparcia w przychodni w Tangermünde. Młoda lekarka, Holly Sass, zjawia się w samą porę. Jednak Holly przyjechała z Berlina do tego spokojnego miasteczka nie w sprawie wakatu w przychodni, ale po to, żeby odnaleźć swoją biologiczną matkę.

"Doktor Herz i doktor Holly: Matczyne uczucia" – 10 września

W drugiej odsłonie serii Dana, córka Ireny, pacjentki Katrin Herz, cierpi na chwiejność emocjonalną i zaburzenia pamięci. Kiedy Dana porzuca dziecko na spacerze, Holly zawiadamia o tym policję. Dana, która była uzależniona od narkotyków, odmawia wszelkich badań lekarskich.

"Świeża krew w starym kraju: Beke rozrabia" – 17 września

W trzecią i czwartą środę września także o godz. 20:00 Romance TV pokaże kolejną nowość, "Świeża krew w starym kraju" (2024). W pierwszym odcinku widzowie poznają Beke Rieper (Felicitas Woll), która była wziętą dziennikarką, dopóki nie wykorzystała w swoim reportażu wiadomości z niesprawdzonego źródła. To zakończyło jej karierę. Na szczęście znalazła nową pracę w redakcji "Altländer Zeitung", w swoich rodzinnych stronach niedaleko Hamburga. Zamieszkała w pokoju z lat dzieciństwa i spotkała Paula, swoją młodzieńczą miłość.

"Świeża krew w starym kraju: Na mieliźnie" – 24 września

W drugim filmie z serii, podczas służbowego pobytu na frachtowcu reporterka Beke Rieper znajduje Mię, pasażerkę na gapę, która cierpi na zaburzenia pamięci. Policja zawozi Mię do szpitala. Beke chciałaby się dowiedzieć czegoś więcej o młodej kobiecie, ale redaktor naczelny nie jest zainteresowany tym tematem. Czy Beke mimo to będzie szukać odpowiedzi?