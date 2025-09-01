Nowe odcinki serialu "Pierwsza miłość" będą emitowane już od dziś, 1 września, od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

Chwile grozy

Marysia (Aneta Zając) wciąż nie ufa swojej teściowej. Przejrzała jej grę i nie zamierza dać się nabrać na czułe słówka i dobre intencje, które deklaruje Izabela (Olga Bończyk). Może jednak zostać zmuszona do zmiany podejścia, bo Izabela nieoczekiwanie zdobywa na nią haka. Jednak prawdziwe chwile grozy Marysia przeżyje, gdy zostanie porwana spod swojego domu...

Reklama

Najtragiczniejszy dramat

Kingę (Aleksandra Zienkiewicz) czeka przedwczesny poród i najtragiczniejszy z możliwych dramatów. Bez wsparcia przyjaciółek i męża, Kinga nie podniosłaby się po tym ciosie. Nic dziwnego, że Janek (Maciej Mikołajczyk) wciąż nie potrafi powiedzieć ukochanej żonie o tym, że ma zdrową córeczkę z Lilką (Sylwia Sokołowska). Jednak ukrywanie prawdy i ciągłe lawirowanie między dwoma domami doprowadzi Janka na skraj przepaści.

Makiaweliczny cel

Reklama

Nieoczekiwane wsparcie okaże mu teściowa (Ewa Skibińska), może dlatego, że również ma swoją tajemnicę. Teresa nie potrafi się oprzeć uwodzicielskiemu urokowi Mateusza (Lesław Żurek) i coraz głębiej wikła się w relację z nim. Psychopata gotów jest wykorzystać całą sztukę manipulacji, by przekonać Teresę do... małżeństwa. Ma w tym swój nikczemny, makiaweliczny cel.

Marta (Honorata Witańska) – która też kiedyś dała się omotać Mateuszowi, co skończyło się dla niej traumą – wie, że powinna być ostrożniejsza wobec mężczyzn. Jednak co znaczy wiedza wobec uczucia, które Marta żywi do Brunona (Konrad Jałowiec). Uczucia – jak się okazuje – odwzajemnionego. Problem w tym, że przyjaciółki Marty, a także Piotrek (Michał Mikołajczak), policja, prokuratura, dziennikarze i w ogóle cały świat uważa Brunona za groźnego przestępcę. Czy Marta powinna zaufać intuicji, która już raz ją zwiodła? Czy pomoże człowiekowi oskarżonemu o brutalne morderstwo niewinnej kobiety?

Ohydne plotki

Emilka (Anna Ilczuk) stara się przetrwać trudny czas rozłąki z Bartkiem (Rafał Kwietniewski), który odbywa karę więzienia. W opiece nad dzieckiem pomagają jej dziadkowie – prawdziwy i przybrani, ale w pracy jest dużo trudniej. Ktoś rozsiewa o niej ohydne plotki, które rozchodzą się po całym Wadlewie. Docierają nawet do Bartka, a najgorsze, że Bartek daje im wiarę. Emilka powoli traci kontakt z ukochanym – pobyt w więzieniu bardzo go zmienia. Więcej wsparcia i zrozumienia znajduje u swojego szefa – właściciela fabryki dżemu Fryderyku (Andrzej Kłak). I to też będzie miało swoje dramatyczne konsekwencje.

Kamil "Biały" (Igor Paszczyk) nie potrafi sobie poradzić z uczuciami wobec Angeliki (Patrycja Franczak) – młodej pacjentki kliniki We-Med, która czeka na przeszczep szpiku. Jest na nią zły, że ukrywała chorobę, ale czy bardziej nie jest zły na siebie, że zaczyna coś do niej czuć? Filipowi (Dominik Smaruj) Angelika też nie jest obojętna – on także bardzo angażuje się w poszukiwania dawcy do przeszczepu. Starania o powrót dziewczyny do zdrowia łączą rywali. Co jednak będzie, gdy się uda? O ile się uda, bo sama Angelika szybko zapada się w sobie i nie ma już siły walczyć...

Przemocowa relacja

Zrozpaczona stanem córki Eliza (Anna Maria Sieklucka) nie znajduje pocieszenia u toksycznego męża Bolesława (Dawid Zawadzki), który wyładowuje na niej i na lekarzach kliniki wszelkie frustracje. Otrzymuje je natomiast od dr Wenerskiego (Przemysław Sadowski). Piękna kobieta uwikłana w przemocową relację budzi w Jakubie najczulsze instynkty i rycerskie odruchy, tym bardziej, że sam nie wie, ile jeszcze pożyje. Zbliża się bowiem termin bardzo skomplikowanej operacji wycięcia guza na jego kręgosłupie – życie lub śmierć dla chirurga. Wenerski załatwia więc wszystkie sprawy i żyje, jakby jutra miało nie być.

Tymczasem szefowa kliniki, Grażyna Weksler (Grażyna Wolszczak), pogrąża się w alkoholizmie. Zarząd i współpracownicy nie mogą dłużej odwracać wzroku i udawać, że nic się nie dzieje. Odsuwają ją od kierowania placówką, ale Grażyna nie zamierza się poddać bez walki. Nie wie jeszcze, że wkrótce będzie to jej najmniejszy problem. Przekona się o tym, gdy wsiądzie pijana za kółko i spowoduje tragiczny wypadek...

Wymarzona dziewczyna

Jednak nie tylko życiowe dramaty przyciągną widzów przed ekrany. "Pierwsza miłość" to przede wszystkim historie miłosne, a tych nie zabraknie w serialu jesienią. Alan (Alan Andersz) przejrzy na oczy dosłownie i w przenośni, i dostrzeże wymarzoną dziewczynę w sąsiadce Idze (Waleria Gorobets). Wie jednak, że to kobieta spoza jego "ligi". By ją zdobyć, będzie musiał pokonać mnóstwo przeciwności (w tym zakusy byłej dziewczyny Kai – w tej roli Elżbieta Trzaskoś), przełamać niechęci (w tym tę najważniejszą, matki Igi, Pauliny – w tej roli Jowita Budnik) i w ogóle solidnie się napracować. Ale zrobi to w iście filmowym stylu.

Paulina tymczasem układa sobie życie z Hubertem (Rafał Szałajko). To wspaniała, późna miłość, a tych dwoje odnajdują w sobie pokrewne dusze. Jednak Irena (Małgorzata Klara), była żona Huberta, nie zamierza im niczego ułatwiać, a w walkę wciąga dzieci – 13-letnią Natalię i 17-letniego Eryka.

Pamela Kulas (Monika Fronczek) także nie może się pogodzić ze szczęściem, które jej były mąż (Marcin Sztabiński) znalazł u boku nauczycielki Anieli (Maja Wachowska). Choć wydaje się to niewiarygodne i ona odnajdzie swoją połówkę – w osobie wójta Nowosiółek (Piotr Cyrwus). Rywalizacja nabiera tempa, gdy Kulas i Aniela postanawiają zalegalizować swój związek. Ambitna Pamela nie zamierza zostać w tyle i także prze do ślubu. Szykują się w Wadlewie dwa wesela.

Nowa miłość

W cieniu tych przygotowań rodzi się nowa miłość. Oto bowiem do Wadlewa przybywa na wakacje Jurek (w tej roli do serialu dołącza Jacek Knap), przystojny lekarz. Gdy poznaje Adriannę Kossak (Weronika Krystek), piękną policjantkę, zakochuje się niemal natychmiast. Na tyle, że postanawia przenieść się do Wadlewa na stałe i podjąć miejscową praktykę lekarską. Problem w tym, że Adrianna, która niedawno rozstała się z chłopakiem, nie jest gotowa na nowy związek. A i Grzesiek (Jakub Dąbrowski) nie zamierza łatwo rezygnować byłej dziewczyny.

Z Paryża wraca Tomek (Oskar Wojciechowski), by wesprzeć matkę w trudnych chwilach. Gdy widzi, jak bardzo Kinga go potrzebuje, decyduje się zostać we Wrocławiu na dłużej. Będzie musiał znaleźć tu pracę. Przy okazji natknie się ponownie na byłą miłość, Jolkę (Justyna Zielska).

Tymczasem przybrany ojciec Tomka, Artur (Łukasz Płoszajski), wikła się w płomienny romans z Bereniką (Maria Konarowska). Tych dwoje łączy tyle samo niechęci i dawnych żali, ile miłosnej chemii i przyciągania, iskrzy więc w całym biurze Weksler Development. Byli małżonkowie to dogryzają sobie na każdym kroku, to znów nie potrafią się od siebie oderwać. Nie pomagają przebłyski zdrowego rozsądku, kiedy Berenika jasno deklaruje, że nie chce narażać swojego małżeństwa, a Artur zdaje sobie sprawę, że jest na prostej drodze do utraty Doroty (Magdalena Wróbel)...

Julita (Dagmara Bryzek) i Radek (Karol Biskup) po wielu perypetiach odnajdują drogę do siebie. Teraz, gdy ich miłość rozkwita, przyjdzie im nagle zmierzyć się z szokującymi wieściami, które przynosi była dziewczyna Radka. Czy ich związek przetrwa tę dramatyczną próbę?

Krystian (Patryk Pniewski) jest jedyną osobą, która wciąż trwa przy boku Melki (Ewa Jakubowicz), może dlatego, że oboje są trawieni przez wyrzuty sumienia. Podczas gdy Krystian na nowo odkrywa w sobie uczucie do przyjaciółki, Melka wciąż ogląda się na Piotrka (Michał Mikołajczak). Ten jednak, podobnie jak brat Melki Kamil, nie potrafi jej wybaczyć kłamstw, które pośrednio doprowadziły do zabójstwa Ani. Również była teściowa (Anna Samusionek) domaga się sprawiedliwości za śmierć syna. Czy jedyną drogą odkupienia jest przyznanie się do wszystkiego i odbycie kary?

Sensacyjny powrót

A najwierniejsi widzowie "Pierwszej miłości" z pewnością ucieszą się z powrotu Dominiki (w drugiej roli Aneta Zając). Bohaterka wraca w wielkim stylu — zanurzy się w świat wielkiej sztuki, ogromnych pieniędzy, a u jej boku pojawi się partnerka w zbrodni – Karma (w tej roli do serialu dołącza Monika Dawidziuk). Ten duet naprawdę sporo namiesza!