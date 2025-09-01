Pierwszy odcinek 19. sezonu "Gliniarzy" debiutuje już dziś, 1 września, o godz. 17:00, a serial będzie można oglądać od poniedziałku do piątku w tych właśnie godzinach – oczywiście na antenie Polsatu.

Milion widzów dziennie

Ostatnie sezony "Gliniarzy" oglądało codziennie od poniedziałku do piątku średnio ponad milion widzów. Serial osiągnął 12 procent udziałów w grupie 4+ i 11 procent w grupie komercyjnej 16-59. To najlepszy wynik wśród wszystkich stacji telewizyjnych w tej porze emisji w obu grupach.

Reklama

Kto występuje w serialu?

W 19. sezonie "Gliniarzy" powracają dobrze znani i lubiani aktorzy: Ewelina Ruckgaber, Piotr Mróz, Arkadiusz Krygier, Tomasz Skrzypniak, Aleksander Mackiewicz, Natalia Brudniak, Monika Miller, Zbigniew Kozłowski, Przemysław Saleta, Lea Oleksiak, Patrycja Franczak, Katarzyna Lipka, Łukasz Strzałka, Radosław Rutkowski, Magdalena Soczawa, Robert Szewczyk, Bartosz Winiarski, Michał Głowacki, Aleksandra Fronczak, Edyta Folwarska.

Co się wydarzy?

Reklama

Widzowie znowu zobaczą na ekranie trzy pary policyjnych funkcjonariuszy: Olgierda (Arkadiusz Krygier) i Krystiana (Tomasz Skrzypniak), Adama (Aleksander Mackiewicz) i Olgę (Natalia Brudniak) oraz Natalię (Ewelina Ruckgaber) i Kubę (Piotr Mróz).

Każda z policyjnych par mierzy się z kryminalnymi sprawami, w które angażują się całkowicie. Przykładowe wątki to: kradzież w policyjnym magazynie dowodów, śmierć kobiety walczącej w walkach MMA, zasztyletowanie byłego antyterrorysty, odnalezienie zwłok 20-latki na terenie ośrodka wypoczynkowego. Niektóre odcinki są wręcz "z życia wzięte", np. zniknięcie trzydziestolatki, która porzuciła na drodze swój samochód, czy też zatrzymanie szajki oszustów, która działała metodą "na policjanta". To tylko kilka przykładowych tematów, które znajdą się w sezonie 19. "Gliniarzy". Inspiracją serialu jest polska rzeczywistość kryminalna. Serialowi policjanci śledzą i łapią sprawców zabójstw, porwań, oszustw i gwałtów, a sprawiedliwość jest zawsze wymierzona. Z innych dochodzeń Centralnego Biura Policji możemy wymienić strzelaninę w restauracji, tajemniczą serię napadów na taksówkarzy czy też zatrzymanie seryjnego gwałciciela.

Praca jest bardzo ważna dla policjantów z Centralnego Biura Policji, ale każdy z bohaterów jest otoczony bliskimi, o których dba i z którymi przeżywa zwykłe życiowe problemy. Serialowy Olgierd (Arkadiusz Krygier) jest ojcem i dziadkiem. Jego córka Zosia (Patrycja Franczak) kończy kurs na technika kryminalistyki, dzieląc swoje życie między egzaminy i opiekę nad małą córeczką.

Z kolei detektyw Krystian (Tomasz Skrzypniak) ma żonę i syna, a obowiązki rodzinne stara się wypełniać równie solidnie jak policyjną pracę. W jednym z odcinków okaże się, że młody przestępca szuka osobistej zemsty na rodzinie Górskich.

Natalia (Ewelina Ruckgaber) w sezonie 18. została opuszczona przez partnera, który porwał ich adoptowane dziecko, nie potrafi ułożyć sobie życia, ale czasami spotyka się towarzysko z policyjną informatyczką Żanetą (Monika Miller). Pod koniec sezonu Natalia otrzymuje bardzo niespodziewaną informację na temat swojego syna – Antka.

Olga (Natalia Brudniak) zacieśnia więzy przyjaźni z policjantką Roksaną (Katarzyna Lipka). Obie kobiety wyjeżdżają razem do agroturystyki, gdzie okazuje się, że ich detektywistyczne kompetencje bardzo się przydadzą w sprawie zaginięcia ośmiolatka.

Serialowy Adam (Aleksander Mackiewicz) podtrzymuje relację ze swoją kuzynką Gośką (Paulina Królak) oraz z jej nastoletnim synem – Patrykiem. Niestety, Patryka namierzają gangsterzy, którzy chcą dopaść Adama. Ta sytuacja będzie osią finału – gdzie po raz pierwszy Polsat pokaże widzom kontynuacyjne dwa odcinki, które będą emitowane dzień po dniu.