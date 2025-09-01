Drugi sezon serialu kryminalny "Sprawiedliwi. Trójmiasto" zadebiutuje na antenie TV4 już dziś, 1 września – serial będzie można oglądać od poniedziałku do czwartku o godz. 21:30, bezpośrednio po hicie "Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny", z którym – oprócz osób głównych twórców i wspólnego uniwersum – w pierwszym tygodniu emisji połączy go wątek sprawy rozwiązywanej równolegle przez bohaterów obu produkcji.

O czym jest serial?

W Trójmieście, do którego przez gdański port wpływa całe zło świata, nadinspektor Roman "Musashi" Gołaszewski kompletuje nowoczesną jednostkę stworzoną na wzór FBI przez swego poprzednika, emerytowanego nadinspektora Pawła Lipca. W jej skład mają wchodzić najlepsi eksperci różnych dyscyplin, którzy wspólnymi siłami mogliby postawić tamę zorganizowanej przestępczości i fali zbrodni zalewającej miasto. Brutalne realia sprawiają, że policjanci zmuszeni są czasem działać na granicy prawa, by powstrzymać bestialstwo, niespotykane w innych częściach kraju. Tu wspólne interesy mają kartele narkotykowe z Ameryki Południowej, rosyjska, europejska i afrykańska mafia, handlarze bronią i żywym towarem. Funkcjonariusze pracują w świecie, gdzie zatrzymanie mordercy to dopiero znalezienie narzędzia zbrodni, a śmierć zwykłej przedszkolanki prowadzi do krwawych plemiennych porachunków mafii, która próbuje zalać gdańskie ulice wraz z przemycanymi narkotykami i swoimi "plemiennymi" wojnami.

Kto występuje w serialu?

W rolach głównych, obok Artura Dziurmana ("Rojst", "Infamia", "Czas honoru", "Klan") jako Musashiego i Jerzego Zelnika ("Faraon", "Doktor Murek", "Epitafium dla Barbary Radziwiłłówny", "Ziemia obiecana") jako Pawła Lipca, zobaczymy czworo aktorów młodego pokolenia.

W roli Alicji Lipiec, córki nadinspektora Lipca, występuje Aleksandra Gałczyńska ("Pierwsza miłość", "Korona królów", "Profilerka"). Alicja to twarda sztuka i wybitna profilerka z ogromną wiedzą, wyjątkową intuicją i doświadczeniem zdobytym m.in. w FBI. Jak mało kto potrafi zrozumieć ciemną stronę ludzkiego umysłu i rozwikłać jego tajemnice, jednak prywatnie wciąż boryka się ze sprawami, których nie potrafi rozwiązać i emocjami, od których próbowała się odciąć, jak zadawniony konflikt i zerwana więź z ojcem. Mimo to zdecydowała się dołączyć do stworzonej przez niego jednostki, kiedy dostała propozycję od dowodzącego nią obecnie Gołaszewskiego. Wkrótce zajmie się sprawą, której nikt nie jest w stanie wyjaśnić.

Wielowątkowe śledztwo poprowadzi wraz z nią Damian "Oczko" Gzymski – w tej roli Rafał Cieluch ("Matki Pingwinów", "Rojst '97", "Grzechy sąsiadów", "Sala samobójców. Hejter", "Uroczysko"). Gzymski to postać zbudowana z kontrastów. Łamignat o złotym sercu, niebezpieczny jak wulkan, miłosierny jak kat – ale tylko dla tych "złych", bo dla bliskich "Oczko" jest jak pluszowy opatrunek. Świat dzieli na dwie części – tę dobrą i tę złą – bez jakichkolwiek odcieni. Kiedy uzna, że ktoś jest dobry, potrafi trwać w tej wierze do granic naiwności. Damian od lat z wielkim oddaniem opiekuje się żoną i córką swojego brata, Marka, który nigdy nie zdał egzaminu ani na męża, ani na ojca.

W postać Patrycji Berg, wybitnie zdolnej i ambitnej śledczej, wciela się Angelika Kurowska ("Przyjaciółki", "Archiwista", "Planeta singli. Osiem historii", "O mnie się nie martw", "Druga szansa"). Pochodząca z zamożnego domu o bogatych tradycjach Patrycja dla pracy w policji odrzuciła dostatnie życie i otwartą drogę do kariery modelki. Pierwszy poznał się na niej nadinspektor Lipiec, który stał się jej mentorem, darzącym ją niemal ojcowską troską i dumnym z postępów, jakie zrobiła pod jego okiem. Jej siła i niezłomne dążenie do celu, sprawiają, że potrafi radzić sobie z przeciwnościami zarówno w pracy, jak i w życiu – choć zmaga się z bardzo poważną chorobą, nie pozwala, by to przesłoniło jej świat.

Partnerem Berg na służbie jest Maksym Pietras, grany przez Kamila Szklanego ("Korona królów", "Behawiorysta", "Ojciec Mateusz", "Na Wspólnej"). Pietras to wychowanek ulic starego portu, który nie miał rodziny, miał za to wielu znajomych bandytów. Mieszkał samotnie w opuszczonym domu i by przeżyć, handlował marihuaną, ale nurt przestępczego życia nigdy go nie porwał. Dzięki ogromnej determinacji, ciężkiej pracy i sprytowi udało mu się wyrwać z tego przestępczego świata, a najlepszą od niego ucieczką okazała się policja.

"Tandem Berg i Pietrasa jest jak kwas wlany do wody. On jest łobuzem z ulicy, ona dziewczyną z dobrego domu, która walczy o szacunek w szowinistycznym świecie Maksym czasem pozuje na mizogina, ale tylko po to, by rozdrażnić byłą modelkę. Oboje są jednak siebie warci – wyszczekani i zadziorni" – czytamy w informacji prasowej.

W serialu zobaczymy także Dariusza Toczka ("Doppelgänger. Sobowtór", "W rytmie serca", "Swaci", "Korona królów. Jagiellonowie", "Znaki", "Usta Usta") w roli patologa Kosmy Janickiego, Zuzę Motorniuk ("Pierwsza miłość", "Dzielnica strachu") jako techniczkę kryminalistyki Magdalenę Białas "Białą", Katarzynę Pośpiech ("Wielka woda", "Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle", "Dziewczyny z Dubaju", "Kowalscy kontra Kowalscy") jako łowczynię głów oraz Roberta Gulaczyka ("Barwy szczęścia", "Korona królów. Jagiellonowie", "Znaki", "Chyłka") w roli tajemniczego Łukasza Szredera.

Co się wydarzy w drugim sezonie?

W nowym sezonie, którego akcja rozpoczyna się z impetem dwa miesiące po wydarzeniach pierwszej serii, obejrzymy nowe trzymające w napięciu śledztwa, nowe wątki i nowe postaci oraz odpowiedzi na pytania, z którymi pozostawił nas dramatyczny finał poprzedniego sezonu.

Odcinek 1 – emisja: poniedziałek, 1 września , godz. 21:30 – Już w pierwszym odcinku, w poniedziałek, 1 września, o godz. 21:30, zobaczymy, jak po wszystkim radzi sobie zdziesiątkowana trójmiejska komenda i jakim kolejnym zagrożeniom musi stawić czoła . Policjanci będą zdeterminowani, by dopaść Żukowskiego, byłego funkcjonariusza ABW, który dokonał serii zamachów na ludziach komendanta Romana Gołaszewskiego "Musashiego" (Artur Dziurman) i członkach trójmiejskiego półświatka, mogących połączyć go z procederem handlu ludźmi. Choć szef wydziału przeżył, to w szpitalu, dokąd trafił z licznymi obrażeniami, po raz kolejny dochodzi do zamachu na jego życie. Czy tym razem policjantom uda się pokrzyżować zamachowcowi plany? Kim jest i czy zgodzi się na współpracę z policją? Czy wcześniej dopadnie go nie przebierający w środkach przestępca, Barabasz (Sławomir Grzymek), gotów na wszystko, by zemścić się na mordercy żony i córki?

Co z "Wydziałem Kryminalnym"?

Z kolei już 19. sezon serialu „Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny" o śledczych z wydziału naczelnika Kubisa (Marek Włodarczyk) również będzie można oglądać od 1 września od poniedziałku do czwartku o godz. 20:30 w Czwórce. Nowa seria rozpocznie się mrocznie i tajemniczo, wciągając bohaterów i widzów w wir zaskakujących wydarzeń, podstępnych intryg i zwodniczych pozorów.

Już w pierwszym odcinku dojdzie do makabrycznych zbrodni, których prawdziwa natura ujawni się dopiero z czasem, a odpowiedzi na rodzące się pytania nie zawsze okażą się tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Jak zakończył się atak mordercy na życie Sławka Kłosa (Paweł Izdebski)? Jak Baśka Kalicka (Anna Prus) poradzi sobie z nowymi wyzwaniami w życiu prywatnym i wstrząsającą sprawą „Kopciuszka"? Kim jest ofiara, której odciętą stopę znaleziono na śmietniku i kto jest sprawcą tego okaleczenia?

Przed kolejnymi wyzwaniami staną w tym sezonie także Iza Rosa (Karolina Głąb) i Kuba Walczak (Michał Mrozek). Iza Rosa, której związek się rozpadł, znów jest wolna i będzie musiała na nowo zorganizować pewne rzeczy w swoim życiu. Tymczasem Kuba będzie starał się być jak najlepszym ojcem dla małej Matyldy, co czasami będzie wywoływać zabawne konflikty z Pauliną Wach (Kamila Ścibiorek). Będzie też wspierał swojego przyjaciela Słonia, który jak zwykle uwikła go w swoje kłopoty.

Dagmarę Górską (Magdalena Margulewicz) czekają trudne emocjonalnie chwile. Kiedy jej życie wreszcie trochę się ustabilizowało a jej relacja z Maksem wydaje się rozwijać, nieoczekiwanie znów da o sobie znać ktoś bardzo ważny z jej przeszłości – Tomek Jawor. Michał Garda (Konrad Jałowiec), który przez sprawę Szajdy (Joanna Orleańska) został zawieszony w obowiązkach, również nie ustrzeże się kolejnych problemów i stanie się celem zemsty.

W tym sezonie we Wrocławiu znów pojawi się Piotr Głowacki (Tomasz Sobczak). Jego drogi splotą się z drogami Izy Rosy, która w raz z Walczakiem będzie prowadzić śledztwo dotyczące bolesnej dla niego sprawy.

Zobaczymy też ponownie Kujawińską (Karolina Jóźwiak), która w finale poprzedniego sezonu przyjęła na siebie kulę wymierzoną w Paulinę Wach i która nie raz jeszcze wszystkich zaskoczy.

W swoich śledztwach kryminalni jak zwykle będą mogli liczyć na wsparcie prokuratora Jagiełły (Przemysław Kapsa), który pomoże rozwiązać niejedną kryminalną zagadkę.

Pośród licznych mrocznych historii i trzymających w napięciu scen, nie zabraknie też odrobiny humoru. Lżejszy ton wprowadzi m.in. wątek Bolka Kowalskiego (Tomasz Radawiec) i jego rozwijającej się relacji z pastorką Marią, który jak zwykle obfitować będzie w komiczne perypetie.