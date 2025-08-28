Film "Nasza rewolucja. Historia miłości Grażyny i Jacka Kuroniów" wejdzie do kin w 2026 roku – w pięćdziesiątą rocznicę wydarzeń czerwcowych i powstania KOR.

Kto gra Jacka i Grażynę Kuroniów?

W rolę Jacka Kuronia wcielił się jeden z najbardziej wszechstronnych polskich aktorów, niezwykle ceniony za role komediowe i dramatyczne Arkadiusz Jakubik ("Informacja zwrotna", "Klangor", "Dom zły").

Natomiast odtwórczyni roli Grażyny Kuroń to nie mniej znakomita Magdalena Popławska, która miała już okazje grać wybitną polską postać historyczną, występując w tytułowej roli w serialu "Osiecka". Aktorka ma za sobą także doskonałe występy teatralne i hity streamingu ("Prime Time", "Brokat", "Rozwodnicy").

Kto reżyseruje film o Kuroniach?

Za kamerą filmu "Bez ciebie mnie nie będzie. Historia Jacka i Grażyny Kuroniów" stanął wielokrotnie nagradzany Piotr Domalewski ("Cicha noc", "Jak najdalej stąd", "Hiacynt").

O czym jest film?

"Film opowie historię małżeństwa Kuroniów w latach 80. w czasach w działalności Solidarności. Fabuła skupi się nie tylko na przedstawieniu ich wkładu w budowanie wolności państwa i obywateli, ale też pokaże ich osobiste koszty, jakie ponieśli w trakcie tej walki" – informował Filmweb w kwietniu.

Z kolei według najnowszego komunikatu dystrybutora, firmy Next Film, "Nasza rewolucja. Historia miłości Grażyny i Jacka Kuroniów" to "opowieść o miłości, która wymyka się marzeniom. Ale taka miłość się zdarzyła. I zmieniła świat".