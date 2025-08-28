Film "Zabójczy lot" ("Fight of Flight") jest od pewnego czasu dostępny w wypożyczalniach VOD, a teraz mogą go oglądać również abonenci platformy streamingowej CANAL+ online.

O czym jest film?

Głównym bohaterem filmu "Zabójczy lot" jest były agent FBI Lucas Reyes, który obecnie podejmuje się wszelkiego rodzaju podejrzanych zleceń jako prywatny wykonawca. Teraz szef firmy wysyła go, aby powstrzymał międzynarodowego przestępcę znanego tylko jako "Ghost" na pokładzie samolotu lecącego z Singapuru do San Francisco. Jednak "Ghost" jest tak naprawdę młodą kobietą, która już odciążyła kilka bogatych i wpływowych osób, aby pomóc biednym. Ona sama została kiedyś porwana przez handlarzy ludźmi. Profil "Ghosta" został również opublikowany dla wszystkich łowców nagród, przestępców, gangów i innych szumowin, którzy mają ich pokonać, zarabiając na tym duże pieniądze. Teraz Lucas musi stawić czoła ogromnej grupie niebezpiecznych przestępców na pokładzie samolotu, którzy zrobią wszystko, by zabić Ishę.

Pełen akcji i czarnego humoru "Zabójczy lot" stanowi gratkę dla fanów tytułów w stylu "Bullet Train" czy "Johna Wicka". Na portalu Rotten Tomatoes film zebrał 77 proc. pozytywnych opinii od krytyków i 75 proc. od widzów.

Kto występuje w filmie?

W roli głównej w filmie "Zabójczy lot" występuje przeżywający wyraźny renesans kariery Josh Hartnett ("Pułapka", "Oppenheimer", "Zabójczy numer"), a partnerują mu Charithra Chandran ("Bridgertonowie", "Diuna: Proroctwo", "Eternals"), Katee Sackhoff ("Battlestar Galactica", "Riddick", "Halloween: Powrót") oraz Julian Kostov ("Biały Lotos", "Cień i kość", "Koszmarne komando").

Kto stoi za filmem?

Film wyreżyserował James Madigan ("Runaways", "Medal Honoru"), a scenariusz napisali Brooks McLaren ("How It Ends", nadchodzący "Rambo: Nowa krew") i D.J. Cotrona.