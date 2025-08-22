Miłośnicy polskich komedii nie powinni wyłączać dziś telewizorów. TVP po raz kolejny pokaże film, który do dziś uchodzi za hit czasów PRL. "Seksmisja" to komedia science fiction, która nigdy się nie nudzi i bawi Polaków. Właśnie dziś, 22 sierpnia, ten kultowy film czasów PRL pokaże TVP1.

"Seksmisja" - hit czasów PRL. Kto wyreżyserował?

"Seksmisja" to komedia, która powstała ponad 40 lat temu. Wyreżyserował ją Juliusz Machulski. Premiera odbyła się w 1984 roku. Ten kultowy film czasów PRL wyprodukował Zespół Filmowy "Kadr" za 70 milionów ówczesnych złotych.

Film po premierze odniósł spory sukces frekwencyjny, stając się przebojem także w Niemieckiej Republice Demokratycznej oraz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. "Seksmisja" otrzymała Srebrne Lwy Gdańskie na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych oraz Złotą Kaczką w plebiscycie czasopisma "Film".

"Seksmisja". O czym jest ten film?

Akcja filmu rozpoczyna się w sierpniu 1991 roku. Telewizja transmituje eksperyment, w którym dwaj śmiałkowie, Maks i Albert, dobrowolnie poddają się hibernacji w ramach eksperymentu prowadzonego przez profesora Wiktora Kuppelweisera. Budzą się dopiero w roku 2044. Opiekująca się nimi doktor Lamia zawiadamia ich, że podczas ich snu wybuchła na Ziemi wojna, w której użyto bomby M.

Broń ta miała czasowo paraliżować geny męskie, jednak w wyniku błędu geny męskie zostały zniszczone, przez co bohaterowie zostali jedynymi mężczyznami na planecie. Tymczasem kobiety dzięki partenogenezie od dawna "produkują" w warunkach laboratoryjnych wyłącznie dziewczynki. Maks i Albert są zszokowani. Wkrótce uświadamiają sobie, że egzystują w całkowicie sztucznym, ulokowanym pod ziemią świecie, w którym stali się królikami doświadczalnymi w rękach ciekawych ich odmienności kobiet.

"Seksmisja". Kto gra w tym filmie? Obsada

W filmie "Seksmisja" główne role Maksa i Alberta zagrali Jerzy Stuhr i Olgierd Łukaszewicz. W tym hicie czasów PRL występuje również plejada polskich gwiazd. Wśród nich są m.in.:

Bożena Stryjkówna – Lamia Reno

Bogusława Pawelec – Emma Dax

Hanna Stankówna – dr Tekla, szefowa „Genetix”

Beata Tyszkiewicz – dr Berna, szefowa „Archeo”

Ryszarda Hanin – dr Jadwiga Yanda, córka Maksa

Janusz Michałowski – profesor Wiktor Kuppelweiser

Piotr Stefaniak﻿[w innych językach] – asystent Kuppelweisera

Wiesław Michnikowski – Jej Ekscelencja

Mirosława Marcheluk – doradca Jej Ekscelencji

Barbara Ludwiżanka – starowinka Julia Novack

Grażyna Trela – strażniczka w kopalni

"Seksmisja". Co wycięła cenzura z tej kultowej komedii czasów PRL?

Juliusz Machulski wiedział, że cenzura nie oszczędzi filmu "Seksmisja". Chcąc uniknąć ingerencji cenzorów nakręcił specjalnie scenę, w której Maks pozdrawia miłośników hibernacji znakiem V. Był przekonany, że to na niej skupi się uwaga cenzury. Tymczasem sceną, która się nie spodobała była ta, w której urzędnik mówi "paszporty poproszę". Scenariusz zakładał, że słowa miały paść w języku czeskim. Cenzor na to nie pozwolił. Zgodził się na język niemiecki z zastrzeżeniem, że będzie to język zachodnioniemiecki.

Po premierze filmu usunięto jeszcze jeden fragment z taśm, które miały trafić do dystrybucji. To ten, w którym Maks mówi: "Kierunek: wschód. Tam musi być jakaś cywilizacja!". Miała to być aluzja do zależności władz PRL od ZSRR. To śmiech widzów sprawił, że fragment ten usunięto na żądanie kierownika Wydziału Kultury w Komitecie Centralnym PZPR, Witolda Nawrockiego, który pojawił się na premierze.

"Seksmisja". Kiedy i o której emisja w TVP?

Dziś, czyli w piątek (22 sierpnia) komedię "Seksmisja" będzie można zobaczyć o godzinie 21:25 na antenie TVP1. Warto pójść spać później i obejrzeć albo zapoznać się z tym hitem czasów PRL.