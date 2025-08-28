Serial "Panna Marple" będzie emitowany po dwa odcinki na kanale Epic Drama w soboty, od 6 września, godz. 18:55.

O czym jest serial?

W serialu spotykamy ikoniczną już dla kryminału pannę Jane Marple, detektywkę-amatorkę, która rozwiązuje fascynujące zagadki kryminalne. W pierwszej serii poznamy naszą bohaterkę: starszą panią mieszkającą w angielskiej wiosce St Mary Mead. Panna Marple ma niezwykle bystry, analityczny umysł – a przy tym czasami wydaje się, że wręcz przyciąga zbrodnie i morderstwa. Miejscowa policja, choć początkowo niechętna, szybko odkrywa, że jej wyjątkowe zdolności mogą być niezwykle pomocne. Nasza bohaterka prowadzi śledztwa w sprawie tajemniczej śmierci nielubianego pułkownika Luciusa Protheroe, zabójstwa dokonanego w pociągu, ciała młodej kobiety znalezionego w bibliotece – a nawet morderstwa, do którego jeszcze nie doszło!

Kto występuje w serialu?

W rolę panny Marple wciela się wybitna brytyjska aktorka Geraldine McEwan ("Siostry Magdalenki", "Robin Hood: Książę złodziei", "Henryk V"), która niestety zmarła w trakcie kręcenia serialu i od czwartego sezonu została zastąpiona przez Julię McKenzie.

W pozostałych rolach występują Stephen Churchett ("EastEnders", "Bezkresny świat Herberta George'a Wellsa", "O jeden most za daleko", "Sekrety i kłamstwa"), Joanna Lumley ("Absolutnie fantastyczne", "Wilk z Wall Street", "Wednesday") i Herbert Lom ("Martwa strefa", "Strzał w ciemności", "Powrót Różowej Pantery").

Kto stoi za serialem?

Co ciekawe, arcydzieła kryminału spod pióra Agathy Christie zaadaptował na potrzeby telewizji m.in. wspomniany Stephen Churchett, który poza byciem wybitnym aktorem doskonale radził sobie także jako scenarzysta ("Lewis", "Hornblower: Obowiązek", "Sprawy inspektora Morse'a"). Kolegę po fachu wspomógł Kevin Elyot ("Poirot", "Noce są zbyt krótkie", "Księżycowy klejnot").