Trzeci sezon serialu "Alert: Wydział osób zaginionych" zadebiutuje 16 września o godz. 22:00 na kanale FX. Kolejne z dziesięciu odcinków będą emitowane co tydzień.

Kto stoi za serialem?

Twórcami serialu "Alert: Wydział osób zaginionych" są John Eisendrath ("Agentka o stu twarzach", "Czarna lista", "Gracze") oraz, co zaskakujące, hollywoodzki supergwiazdor, ale przy tym utalentowany scenarzysta Jamie Foxx, zdobywca Oscara za tytułową rolę w "Rayu", nominowany także do Nagrody Akademii za drugoplanowy występ w thrillerze "Zakładnik", znany również z takich hitów, jak "Django" czy "Dreamgirls".

Kto występuje w serialu?

Główne role w serialu "Alert: Wydział osób zaginionych" grają Scott Caan ("Ocean's Eleven: Ryzykowna gra", "60 sekund", "Luz blues") i Dania Ramirez ("X-Men: Ostatni bastion", "Bez hamulców", "American Pie: Zjazd absolwentów"), a partnerują im Ryan Broussard ("Jack Reacher: Nigdy nie wracaj", "Agenci NCIS: Nowy Orlean", "Gdy stawka jest wysoka") i Adeola Role ("Sprawa idealna", "Zaprzysiężeni", "Czarna lista").

O czym jest serial?

Jason Grant (Scott Caan), pracownik sektora ochrony, zostaje zwerbowany przez swoją byłą żonę, Nikki Parker (Dania Ramirez), do filadelfijskiego wydziału policji zajmującego się zaginięciami. Razem próbują rozwikłać tajemnice zaginionych lub porwanych osób, walcząc z czasem, by ocalić ich życie.