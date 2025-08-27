Wszystkie odcinki serialu "Bez granic: lepsze życie" ("Limitless: Live Better") są już dostępne na platformie Disney+.

O czym jest serial?

Szukając potwierdzonych naukowo sposobów na poprawę jakości życia, w serii "Bez granic: lepsze życie" supergwiazdor Marvela Chris Hemsworth podejmuje trzy wyzwania. Uczy się grać na perkusji, żeby wspomóc rozwój mózgu, i występuje podczas koncertu z laureatem nagrody GRAMMY Edem Sheeranem. Wspina się na blisko dwustumetrową oblodzoną skałę w Alpach, żeby wyjść ze strefy komfortu, i bierze udział w morderczym treningu południowokoreańskich sił specjalnych. A wszystko po to, żeby żyć dłużej i lepiej. W trzyczęściowej serii Chris przesuwa granice swoich możliwości – fizycznych i psychicznych – konfrontując się z tym, co dotyczy każdego: bólem, strachem i spadkiem sprawności umysłowej.

Kto występuje w serialu?

W podróży aktorowi towarzyszą mu eksperci, w tym powracający dr BJ Miller, specjalista medycyny paliatywnej, oraz inni inspirujący goście: kognitywistka dr Maya Shankar, perkusista Parkway Drive Ben Gordon, psycholożka i neurobiolożka Abigail Marsh, alpinistka Steph Davis, byli żołnierze południowokoreańskich sił specjalnych, zawodnik MMA Kim Dong-hyun, legendarny kaskader motocrossowy Robbie Maddison i wielu innych.

Praca nad tym projektem zmieniła moje życie. Dowiedziałem się, jak wiele zależy od naszego nastawienia, odporności i gotowości do wyzwań – mówi Hemsworth. Chciałbym, aby ten sezon zainspirował ludzi do wyjścia poza strefę komfortu, bo to może naprawdę odmienić życie.

O czym są poszczególne odcinki?

Każdy odcinek odkrywa nowe naukowe fakty i pokazuje ich zastosowanie w praktyce:

"Ryzyko" – Chris, zainspirowany odwagą swoich dzieci, podejmuje się wspinaczki na 180-metrową alpejską zaporę. Eksperci tłumaczą, jak terapia ekspozycyjna i stan umysłu mogą poprawić zdrowie psychiczne i fizyczne. Pokazuje, że podejmowanie ryzyka w dorosłym życiu może prowadzić do większego szczęścia i lepszego samopoczucia.

– Chris, zainspirowany odwagą swoich dzieci, podejmuje się wspinaczki na 180-metrową alpejską zaporę. Eksperci tłumaczą, jak terapia ekspozycyjna i stan umysłu mogą poprawić zdrowie psychiczne i fizyczne. Pokazuje, że podejmowanie ryzyka w dorosłym życiu może prowadzić do większego szczęścia i lepszego samopoczucia. "Ból" – Chris postanawia zmierzyć się ze swoim przewlekłym bólem w odważnej, intensywnej podróży po Korei Południowej. Pod okiem eksperta dr. BJ Millera poznaje tradycyjne metody leczenia i najnowsze odkrycia nauki. Finałowym sprawdzianem jest "dolina bólu" – brutalny tor przeszkód inspirowany szkoleniem jednostek specjalnych, który wystawi go na największą próbę.

Kto stoi za serialem?

Trzyczęściowa seria "Bez granic: lepsze życie" została wyprodukowana dla National Geographic przez trzy studia: Protozoa, Nutopia i Wild State. Za produkcję wykonawczą w imieniu Nutopii odpowiadają Tom Watt-Smith, Peter Lovering, Arif Nurmohamed i Jane Root. Twórcy z Protozoa to Darren Aronofsky i Ari Handel – również pełnią funkcję producentów wykonawczych. Ze strony Wild State nad produkcją czuwali Chris Hemsworth, Ben Grayson i Brandon Hill. W imieniu National Geographic produkcję nadzorowali Bengt Anderson i Simon Raikes.