Premierowe odcinki piątego sezonu serialu kryminalnego "Genialna Morgane" zadebiutują 10 września o godz. 22:00 na antenie FX. Kolejne odcinki będą emitowane co tydzień.

O czym jest nowy sezon?

W piątym sezonie francusko-belgijskiego hitu "Genialna Morgane" skupiamy się na życiu rodzinnym głównej bohaterki. Morgane i Karadec byli już kolegami i kochankami, a teraz stają przed największym wyzwaniem – życiem rodzinnym. Zmuszeni do wspólnego mieszkania, próbują pogodzić trudne śledztwa z codziennym chaosem. Na swój niezdarny, ale pełen serca sposób, para uczy się, jak być rodzicami.

Kto występuje w serialu?

Główną rolę Morgane Alvaro gra Audrey Fleurot ("Nietykalni", "Spirala", "O północy w Paryżu"), a partnerują jej Mehdi Nebbou ("W sieci kłamstw", "Monachium", "Terytorium wroga"), Bruno Sanches ("Mam zdolnych przyjaciół", "Nietypowa wdowa", "Świąteczne zamieszanie"), Bérangère McNeese ("Mięso", "Dzień gniewu", "Terminal") i Cypriane Gardin ("Profil").

Kto stoi za serialem?

Twórcami serialu "Genialna Morgane" są Alice Chegaray-Breugnot ("Modliszka", "Józefinka"), Stéphane Carrié ("Spirala", "Falco", "Profil") i Nicolas Jean ("Modliszka"). Francusko-belgijski serial okazał się takim fenomenem, że ci sami twórcy podpisali kontrakt na realizację amerykańskiej wersji – "Genialnej Morgan" – której pierwszy sezon można oglądać na platformie Disney+.