Pierwszy sezon serialu "The Walking Dead: Daryl Dixon" można było oglądać od czerwca na platformie streamingowej CANAL+ online, drugi sezon pojawił się tamże w sierpniu, natomiast sezon trzeci zadebiutuje w serwisie 8 września – wreszcie równolegle ze światową premierą!

O czym jest serial?

Tej pozycji nie może ominąć żaden miłośnik uniwersum "chodzących umarłych". To piąty spin-off kultowego już megahitu serialowego "The Walking Dead". Tym razem opowieść zabiera widzów do Europy. To właśnie tam tytułowy bohater zmaga się w pierwszym sezonie z nową, postapokaliptyczną rzeczywistością, próbując wrócić do USA i odnaleźć swoją rodzinę.

Sezon pierwszy rozpoczął się we Francji, natomiast w trzecim sezonie trudna i niebezpieczna podróż wiedzie bohaterów przez Londyn oraz Hiszpanię. Skutki apokalipsy Szwędaczy przybierają tragiczne, często bardzo zaskakujące, formy. Bohaterowie muszą mierzyć się z niepowodzeniami, a na swojej drodze spotykają nowe, zupełnie nieznane dotąd widzom, twarze.

Spaghetti western?

Trzeci sezon serialu "The Walking Dead: Daryl Dixon" przybiera oryginalną, nieco inną niż poprzednie, formę.

Dużo tematów i klisz, którymi inspirowaliśmy się przy tworzeniu tego sezonu, pochodzi bezpośrednio z gatunku westernu, a konkretnie: spaghetti westernów– mówi David Zabel, showrunner serialu.

Jak dodają inni twórcy i aktorzy, pomysły na kontynuację losów Daryla i Carol pochodzą wprost z filmów Sergia Leonego, znanego reżysera będącego głównym przedstawicielem spaghetti westernu, czyli włoskich i hiszpańskich produkcji czerpiących z rodzimego gatunku, lecz wzbogaconych o czarny humor, nihilistyczne przedstawienie postaci oraz obsadę, która zwykle składała się z Latynosów lub Europejczyków.

Ten sezon to prawdziwa gratka dla fanów serii "The Walking Dead". "Klimat serialu, łączący surowy realizm postapokalipsy z duszną atmosferą hiszpańskich miasteczek i pejzaży, potęguje poczucie izolacji i grozy. Każdy kadr podkreśla kontrast między pięknem krajobrazów a brutalnością świata, w którym każdy krok ulubionych bohaterów może być ostatnim" – czytamy w informacji prasowej.

Kto występuje w serialu?

W tytułowego bohatera wciela się uwielbiany przez fanów franczyzy Norman Reedus ("Święci z Bostonu", "Motocykliści", "Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka"), a partnerują mu Clémence Poésy ("Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część 1", "Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj", "Tenet"), Melissa McBride ("The Walking Dead", "Mgła", "Ministranci"), Romain Levi ("Dzikusy", "Spirala", "Biały żołnierz"), Anne Charrier ("Zaćmienie", "Milionerzy", "Astronauta") oraz debiutujący Louis Puech Scigliuzzi.

Kto stoi za serialem?

Twórcą serialu "The Walking Dead: Daryl Dixon" i jego głównym scenarzystą jest David Zabel, odpowiedzialny za wiele kultowych telewizyjnych produkcji ("JAG - Wojskowe Biuro Śledcze", "Star Trek: Voyager", "Ostry dyżur"). Głównym reżyserem jest Daniel Percival ("Strefa skażenia", "Brudna wojna", "Człowiek z Wysokiego Zamku").

Franczyza "The Walking Dead" obejmuje seriale, książki i komiksy Roberta Kirkmana, od których wszystko się zaczęło.