Horror "Mordercza wataha" pojawił się najpierw w wypożyczalniach VOD, a od niedawna mogą go również oglądać abonenci platformy streamingowej CANAL+ online.

O czym jest film?

Małżeństwo, Sophie i Nolan, oraz ich przyjaciel Kyle zatrzymują się w leśnej chatce. Nolan chce nauczyć się polować, a Kyle, doświadczony myśliwy, służy mu pomocą. Szybko wychodzi na jaw sekret Kyle’a - mężczyzna wciąż darzy Sophie uczuciem. Napięcie między trójką narasta, a skrywane wydarzenia z przeszłości zaczynają wychodzić na światło dzienne. Jednak prawdziwy koszmar rozpoczyna się, gdy okazuje się, że dzikie tereny należą do bezwzględnej watahy wilków. To, co miało być weekendem wśród natury, zmienia się w brutalną walkę o przetrwanie. Uwięzieni w głuszy, Sophie, Nolan i Kyle muszą zmierzyć się nie tylko z żądnymi krwi drapieżnikami, ale także z rosnącym napięciem między sobą - bo największe zagrożenie może czaić się bliżej, niż myślą.

Kto występuje w filmie?

W tym nieoczywistym, ascetycznym horrorze występuje tylko troje aktorów – Missy Peregrym ("Spadaj!", "Nowe gliny", "FBI"), Joris Jarsky ("Reacher", "Odmieniec", "Małe rzeczy") i Damon Runyan ("Star Trek: Discovery", "Degrassi: Nowe pokolenie", "Święta po królewsku").

Kto stoi za filmem?

Horror wyreżyserował Adam MacDonald ("Hell Motel", "Slasher", "Na szlaku"), a scenariusz napisała Enuka Okuma ("Pracujące mamy", "Nocne przygody", "Nowe gliny") według pomysłu rozwijanego wspólnie z reżyserem oraz aktorem Jorisem Jarskym.