Thriller "Azyl" najpierw trafił do wypożyczalni VOD, a od niedawna mogą go oglądać także abonenci platformy CANAL+ online.

O czym jest film?

Minimalistyczna narracja i doskonałe podejście do kreowania głównych bohaterów tego thrillera psychologicznego to nie jedyne zalety "Azylu" ("Sanctuary"), jakie możemy wymienić. Świetni Margaret Qualley ("Substancja", "Rodzaje życzliwości", "Biedne istoty") i Christopher Abbott ("Kraven Łowca", "To przychodzi po zmroku", "Biedne istoty") przedstawiają na ekranie magnetyczny związek dominy i poddanego jej mężczyzny, który przeradza się w skomplikowaną grę, znacznie wykraczającą poza ramy ustalonego scenariusza.

Kto stoi za filmem?

Thriller wyreżyserował Zachary Wigon ("The Heart Machine") według scenariusza Micah Bloomberga ("Homecoming", "Twórcza kontrola", "Proszę odsunąć się od drzwi").

Świetne recenzje

Film mimo porażki w kinach zebrał znakomite recenzje. Na portalu Rotten Tomatoes pozytywnie oceniło go aż 88 proc. krytyków. Na polskim Filmwebie średnia jest tradycyjnie dużo niższa – 6.1 – ale i tu nie brakuje głosów zachwytu. "Przepiękna gatunkowa niespodzianka, nic nie czytać, oglądać! Rok Margaret Qualley!!!" – pisze Klara Cykorz. "Qualley świetna!" – zgadza się Małgorzata Steciak.