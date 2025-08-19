Premiera pierwszego sezonu serialu "Ellis" nastąpi 27 sierpnia na antenie BBC First.

O czym jest serial?

W serialu tytułowa detektywka Ellis i jej partner, sierżant Harper, przybywają na posterunki policji północnej Anglii, aby rozwiązywać skomplikowane sprawy kryminalne.

Kto występuje w serialu?

Główną rolę detektywki gra Sharon D. Clarke ("Rocketman", "Chaos", "Szpital Holby City"), a towarzyszą jej Andrew Gower ("Czarne lustro", "Carnival Row", "Outlander"), Allison Harding ("Dalgliesh", "Piękna i Bestia", "Mamma Mia! Here We Go Again"), Josh Bolt ("John Lennon. Chłopak znikąd", "Ostatnie tango w Halifaksie", "Shameless") i Wayne Foskett ("Tajemnice Majorki", "Gra o tron", "Milczący świadek").

Kto stoi za serialem?

Twórcami serialu są spece od telewizyjnych kryminałów – Paul Logue ("Vera", "Śmierć pod palmami", "Morderstwa w Midsomer") i Sian Martin ("Nautilus", "Morderstwo to nic trudnego"), a za kamerą stanęli Nick Hurran ("Diabelska gra", "Doktor Who", "Sherlock") oraz Andy i Ryan Tohill ("Grób", "Na wyspie").