Pierwsza cześć drugiego sezonu serialu "Wednesday" trafi na platformę Netflix 6 sierpnia 2025, zaś na drugą poczekamy do 3 września 2025.

Co się wydarzy w drugim sezonie?

Gotycka outsiderka Wednesday Addams (Jenna Ortega) powraca, aby znowu przemierzać gotyckie korytarze Akademii Nevermore, gdzie czekają na nią nowi wrogowie i nowe problemy. W tym sezonie Wednesday ma na głowie rodzinę, przyjaciół i dawnych przeciwników, co oznacza kolejny rok zachwycająco mrocznego i szalonego chaosu. Uzbrojona w swój charakterystyczny, ostry jak brzytwa dowcip i beznamiętny urok Wednesday zostaje również wciągnięta w nową mrożącą krew w żyłach nadprzyrodzoną tajemnicę.

"Czeka nas cudownie mroczna, pełna humoru i tajemnic przygoda, która zachwyci zarówno fanów, jak i nowych widzów" – zapewnia Netflix.

Nowe gwiazdy w obsadzie drugiego sezonu

Pierwszy sezon serialu zdobył ogromną popularność, zatem nic dziwnego, że produkcja przyciągnęła kolejne sławne nazwiska.

W nowej obsadzie znaleźli się m.in. Steve Buscemi, Joanna Lumley, Christopher Lloyd, Thandiwe Newton, Billie Piper, Haley Joel Osment i Heather Matarazzo, Frances O'Connor, Joonas Suotamo i Fred Armisen.

Trzon obsady stanowią Jenna Ortega, Emma Myers, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez, Joy Sunday, Luyanda Unati Lewis-Nyawo, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Victor Dorobantu, Evie Templeton, Owen Painter, Noah Taylor i Hunter Doohan.

Kto stoi za drugim sezonem?

Za sterami drugiego sezonu "Wednesday" ponownie stanęli Alfred Gough i Miles Millar, wspierani przez reżysera i producenta wykonawczego Tima Burtona.

Za scenografię odpowiadają Mark Scruton i Philip Murphy, za kostiumy – Colleen Atwood i Mark Sutherland, za fryzury – Francesco Pegoretti, za charakteryzację – Lynn Johnston, za montaż – Jay Prychidny, Ana Yavari i Dan Briceno, za oprawę muzyczną – Nicole Weisberg i Jen Malone.

Muzykę skomponował Chris Bacon, a za casting odpowiadał John Papsidera.

Wśród producentów wykonawczych znaleźli się Steve Stark, Andrew Mittman, Meredith Averill, Karen Richards, Gail Berman, Jonathan Glickman oraz sama Jenna Ortega.

O czym opowiada serial?

Zrodzona w wyobraźni Tima Burtona "Wednesday" to przepełniona zjawiskami paranormalnymi opowieść detektywistyczna osadzona w czasie, gdy Addamsówna pobiera nauki w Akademii Nevermore.

Pierwszy sezon "Wednesday" pobił rekordy popularności i stał się najchętniej oglądanym anglojęzycznym tytułem w historii Netflixa.

Gwiazdy serialu w Polsce

Już w lipcu rusza światowa THE DOOM TOUR, trasa promująca drugi sezon "Wednesday". Część obsady hitowego serialu odwiedzi Australię, USA, Kanadę, Koreę Południową, Wielką Brytanię, Anglię, Włochy, Francję, Rumunię, a także – Polskę!

Do naszego kraju przyjadą Joy Sunday (Bianca), Isaac Ordonez (Pugsley) i Georgie Farmer (Ajax). Aktorzy spotkają się z widzami podczas wyjątkowego wydarzenia w ramach festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu, które odbędzie się 24 lipca o godz. 16:00 w Kinie Nowe Horyzonty. Podczas wydarzenia będzie można zajrzeć za kulisy powstawania drugiego sezonu i usłyszeć, jak wyglądała praca na planie serialu. Spotkanie stanie się także celebracją oryginalności i wszystkiego, co dziwne, mroczne i wyjątkowe – w duchu Akademii Nevermore. Więcej informacji o wydarzeniu i szczegóły dotyczące biletów znaleźć można na stronie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego BNP Paribas Nowe Horyzonty.