Premiera pierwszych trzech odcinków telenoweli "Zaklęta miłość" ("Sortilegio") nastąpiła już dziś, 4 sierpnia, na platformie TVP VOD, gdzie każdego kolejnego dnia powszedniego, od poniedziałku do piątku, będą publikowane po trzy z 90 łącznie odcinków.

O czym jest serial?

"Zaklęta miłość" to opowieść o Maríi José – skromnej dziewczynie z prowincji, która pada ofiarą intrygi Bruna. Mężczyzna, podszywając się pod swojego przyrodniego brata, Alejandra Lombardo, doprowadza do fikcyjnego ślubu, by następnie przejąć rodzinny majątek. Jego plan zakłada zamordowanie Alejandra i wykorzystanie Maríi José jako nieświadomej wdowy. Gdy Alejandro cudem przeżywa zamach, ale traci pamięć, sytuacja dramatycznie się komplikuje. Z czasem między nim a Maríą José rodzi się prawdziwe uczucie, choć dziewczynę dręczą wyrzuty sumienia. Bruno, ogarnięty zazdrością i strachem przed ujawnieniem prawdy, staje się coraz bardziej niebezpieczny. Kiedy Alejandro zaczyna podejrzewać, że padł ofiarą spisku, María José staje przed trudną decyzją: milczeć i chronić rodzinę czy wyznać prawdę i ocalić ukochanego.

Główni bohaterowie serialu

Oto główni bohaterowie serialu:

Alejandro Lombardo (William Levy) – charyzmatyczny i przenikliwy, ale nieufny wobec otoczenia. Gdy poznaje prawdę o swoim bracie i jego intrydze, staje do walki o kobietę swojego życia;

(William Levy) – charyzmatyczny i przenikliwy, ale nieufny wobec otoczenia. Gdy poznaje prawdę o swoim bracie i jego intrydze, staje do walki o kobietę swojego życia; María José Samaniego (Jacqueline Bracamontes) – wrażliwa, lojalna i naiwna. Choć zostaje wciągnięta w spisek, kieruje się sercem i moralnością;

(Jacqueline Bracamontes) – wrażliwa, lojalna i naiwna. Choć zostaje wciągnięta w spisek, kieruje się sercem i moralnością; Bruno Albeniz (David Zepeda) – zimny, bezwzględny manipulator. Zazdrosny o sukces brata, gotów jest na wszystko, by przejąć majątek i udziały w firmie – nawet na zamach i ślub pod fałszywą tożsamością;

(David Zepeda) – zimny, bezwzględny manipulator. Zazdrosny o sukces brata, gotów jest na wszystko, by przejąć majątek i udziały w firmie – nawet na zamach i ślub pod fałszywą tożsamością; Victoria (Daniela Romo) – kobieta elegancka i emocjonalna, pełni rolę głowy rodziny. Skrywając bolesną tajemnicę, staje przed jednym z najtrudniejszych wyborów swojego życia – między lojalnością a miłością.

Kto stoi za serialem?

W głównych rolach występują William Levy i Jacqueline Bracamontes – duet, którego ekranowa chemia przyczyniła się do międzynarodowego sukcesu serialu. Obok nich pojawiają się m.in. Daniela Romo, Gabriel Soto, Julián Gil oraz Ana Brenda Contreras. Za produkcję odpowiada Carla Estrada – legenda meksykańskich telenowel, znana z takich hitów jak "Alborada" czy "Pasión" ("Sidła namiętności"). Scenariusz napisała María Zarattini, mistrzyni łączenia dramatów rodzinnych z gorącymi romansami.

Niepowtarzalny klimat serialu podkreśla ballada "Sortilegio de Amor" w wykonaniu zespołu Il Divo – utwór, który stał się muzycznym symbolem telenoweli.